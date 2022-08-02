名家論壇》蕭徐行／小智連跌兩跤　國民黨未能得利

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然而，林智堅事件雖然鬧得轟轟烈烈的，國民黨的候選人卻沒有從選戰中佔據便宜，反轉領先。這除了球場缺失事件已經接近尾聲外，論文門事件則已經開始陷入「信者恆信」的自由心證階段，未來台大對於論文事件的判決，只是會更激起藍綠的對立，林智堅支持度是否繼續下滑，除了考驗民進黨團隊如何在這場「露出敗象」的選戰中如何避免傾綠選民不願意出來投票，還在於「蔡英文」個人對於這場選戰的影響力。
自民進黨完成提名伊始，這場選舉就已經定位為一場對於「蔡英文意志」的信任投票，如何鞏固北北桃三強連線打贏選戰，是維持蔡英文政權不再選後邁入跛腳狀態的關鍵，因此動員全國資源克敵制勝會是選戰的重中之重，怎麼可能在林智堅出了狀況後就支持「換堅」，那不僅是自傷士氣，也是打亂蔡英文想要掌控2024年大選的。可惜，國民黨始終陷在提名之亂中仍未整頓步伐，更糟糕的是黨中央正在推動許多跟贏得年底選舉無關確有爭議的事項，例如「重新認識李登輝」的活動，無助於國民黨立即得到新的支持度，反而在黨內對於李總統定位仍有分岐之時，造成黨內自亂陣腳的現象。這樣兵強馬壯的蔡英文軍團對上內鬥耗弱的國民黨，即使林智堅出了問題，國民黨仍然無法佔上風。
林智堅跌兩跤，國民黨的桃園市長張善政以及新竹市長林耕仁卻沒有從中得利，拉大優勢，除了暴露兩人對於參選市長準備不足，無法提出完整的施政想法與理念，對於受各界關心的論文與球場事件沒有自己的看法，反應的遲緩，使得這兩位候選人在年輕人的支持度大幅落後在競爭對手之後。薄弱的「人設」就使得張善政與林耕仁在選民中「印象模糊」，討好度不足。張善政提名至今，仍然無法整合地方各派勢力，對於政局發展因應過慢，迄今連桃園施政的理念與格局也提不出來，無法展現施政格局，又怎麼能對抗鄭文燦帶隊的桃園大軍。林耕仁身為新竹市議長，必定極為通曉市政，對於新竹市棒球場弊案應該最有感覺，最有反映，最知道應興應革所在，很遺憾地的是在球場事件爆發後，很少聽到看到林耕仁陣營做了甚麼反應，做了甚麼重要的分析；林的表現遠遠不及民眾黨的高虹安，自然在民眾中不討好，落居下風。張和林又給人很明顯地「歐吉桑」形象，在現在年輕選民活躍積極的時代，自然在支持度尚落後。
此外，民進黨掌控了台灣絕大多數的網軍與電子媒體的言論空間。首先壟斷了大多數電子媒體的話語權。就以論文抄襲事件，多數的新聞台不見充分報導，這麼做的目的就在希望多數選民不知道這個事件，也無法把新聞擴散出去。其次，民進黨掌握了大半的自媒體聲量，這些自媒體對於藍營的傷害性更大。國民黨雖然知道藍營在自媒體中的弱勢地位；但是始終無法發展出強大的網路聲量，或是發言內容不符合年輕人的口味，導致泛藍的聲音不受一般民眾青睞。尤其是島內的年輕人總認為國民黨就是LKK的老舊政黨，對年輕人完全沒有吸引力、
蔡英文唯一的遺憾大概就是2018年地方九合一選舉的大敗北吧，因此，透過個人意志牢牢掌控提名人選與競選策略，好在今年年底的地方選戰中一洗前恥，可說是除了避免當政後期權力跛腳外，蔡英文最在乎的事情。因此如何挺過換堅風波，打下北台灣的重要據點，除了看在野黨爭不爭氣外，也就在於民眾對於「蔡英文意志」，買不買單了。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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