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蔡培慧控碩論涉抄襲　許淑華發文請母校逢甲釐清

▲蔡培慧要求對手許淑華出面說清楚，是否在市長任內脅迫下屬代寫論文。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.02）
▲蔡培慧要求對手許淑華出面說清楚，是否在市長任內脅迫下屬代寫論文。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.02）

記者顏幸如/南投報導

2022-08-02 11:59:04

國民黨南投縣長參選人許淑華捲進論文抄襲風波，對手蔡培慧今（2日）批評許的碩論內容是五鬼搬運，要求許出面說明是否脅迫下屬當槍手代筆，並公佈論文改版的過程。許淑華則透過新聞稿表示，自己遭綠營無差別潑墨攻擊，今已主動請逢甲大學進行學術審查及比對，若母校通知她到場陳述，一定配合說明。

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民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波延燒，綠營反咬將參選南投縣長的立委許淑華，碩士論文也是抄襲。民進黨提名南投縣長參選蔡培慧上午與集集鎮長陳紀衡及縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢等人開記者會，喊話許淑華出來面對。

對於藍營指此舉係為救援林智堅，蔡培慧表示，許淑華論文有問題，已非第一次被質疑。她昨天看到許淑華的前下屬謝百傑，被叫到苗栗縣議長室受訪、被迫講了一些話，深感權勢脅迫在南投縣公務系統的嚴重性，才決定站出來。

▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧等人上午開記者會，質疑對手許淑華碩士論文由槍手代筆。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.02）
▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧等人上午開記者會，質疑對手許淑華碩士論文由槍手代筆。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.02）
蔡培慧拿出對照表，指控許淑華將謝百傑29頁的縣府報告拆開來，全部融入論文裡，五鬼搬運做得淋漓盡致，一被外界檢視細節，便心虛神隱。她要求許淑華出面說明論文的概念及分析方法、參考文獻怎麼來、訪談怎麼做、改版過程如何？

許淑華則以新聞稿回應，指有心人每逢選舉便質疑她的論文造假、梗圖滿天飛，不論她如何說明解釋，還是被持續放話。這次因林智堅論文門難以止血，甚至影響民進黨全國選情，綠營才展開全國性烏賊戰術、無差別潑墨攻擊，好幫林智堅轉移焦點。

▲許淑華主動發文逢甲大學，要求釐清自己的碩論是否具獨創性和完整性。（圖／許淑華辦公室提供，2022.08.02）
▲許淑華主動發文逢甲大學，要求釐清自己的碩論是否具獨創性和完整性。（圖／許淑華辦公室提供，2022.08.02）
新聞稿舉林智堅、羽球天后戴資穎的論文為例，強調針對自己熟悉的環境及易取得數據資料撰寫輪文，在學術界再正常不過，但是「解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊」。

許淑華說，要判斷論文有無問題，就是讓畢業學校進行學術審查及比對。今天她已發出公文，請逢甲大學依據學術倫理規範調查比對自己的論文，釐清是否具獨創性和完整性，以及有無抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理的行為。她強調「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」

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