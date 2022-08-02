蔡培慧控碩論涉抄襲　許淑華發文請母校逢甲釐清

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對於藍營指此舉係為救援林智堅，蔡培慧表示，許淑華論文有問題，已非第一次被質疑。她昨天看到許淑華的前下屬謝百傑，被叫到苗栗縣議長室受訪、被迫講了一些話，深感權勢脅迫在南投縣公務系統的嚴重性，才決定站出來。
蔡培慧拿出對照表，指控許淑華將謝百傑29頁的縣府報告拆開來，全部融入論文裡，五鬼搬運做得淋漓盡致，一被外界檢視細節，便心虛神隱。她要求許淑華出面說明論文的概念及分析方法、參考文獻怎麼來、訪談怎麼做、改版過程如何？
許淑華則以新聞稿回應，指有心人每逢選舉便質疑她的論文造假、梗圖滿天飛，不論她如何說明解釋，還是被持續放話。這次因林智堅論文門難以止血，甚至影響民進黨全國選情，綠營才展開全國性烏賊戰術、無差別潑墨攻擊，好幫林智堅轉移焦點。
新聞稿舉林智堅、羽球天后戴資穎的論文為例，強調針對自己熟悉的環境及易取得數據資料撰寫輪文，在學術界再正常不過，但是「解釋再多，也抵不過有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊」。
許淑華說，要判斷論文有無問題，就是讓畢業學校進行學術審查及比對。今天她已發出公文，請逢甲大學依據學術倫理規範調查比對自己的論文，釐清是否具獨創性和完整性，以及有無抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理的行為。她強調「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」