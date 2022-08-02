蔣萬安歡迎裴洛西、蔣陣營卻稱如炸彈 陳時中團隊籲解釋
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間抵台訪問，國民黨台北市長參選人蔣萬安以英文表達歡迎，但其競選總部副主委、立委費鴻泰卻表示，「裴洛西訪台比1996台海危機還要嚴重」，還說裴洛西訪台如炸彈引信，「最後苦果由台灣來承擔，這很不值得」，引發譁然。對此，綠營人士表示，這樣的發言讓人質疑，蔣萬安向美示好，是否又派費鴻泰向中表態，到底哪個意見才是蔣萬安想的？尤其自己的爸爸蔣孝嚴還擔任過外交部長，態度不能不清楚。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，預計今（2）日22時許飛抵台北松山機場，蔣萬安在臉書發表中英文聲明表示，裴洛西來台象徵美國與中華民國之間的穩固關係，而這樣的關係是建立在雙方長期且持續的合作基礎上，台灣將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。
然而費鴻泰接受中國背景的媒體專訪時，卻說「裴洛西訪台比1996台海危機還要嚴重」，還說裴洛西訪台如炸彈引信，「最後苦果由台灣來承擔，這很不值得」，蔣費2人說法矛盾，引發譁然。
對此，吳思瑤表示，蔣萬安與費鴻泰矛盾的言論，完全坐實了國民黨永遠就是兩面手法。費鴻泰是蔣萬安的競選團隊副主委，也是後援會會長，但竟然做出跟候選人蔣萬安完全不同立場的發言，蔣團隊要講清楚，支不支持台灣用民主自由跟美國繼續做同盟，還是要繼續擁抱中國？
吳思瑤表示，這問題蔣萬安本人應當也要回答，因為參選人本就要為自己的競選副主委的發言向社會做出解釋。
綠營涉外幕僚也表示，蔣萬安跟他的競選副主委費鴻泰對裴洛西訪台的態度南轅北轍，不禁讓人質疑，蔣萬安自己扮演對美友善的角色，費鴻泰則是代表蔣萬安向中國政府表態，到底哪個意見才是蔣萬安想的？尤其自己的爸爸蔣孝嚴還擔任過外交部長，態度不能不清楚。