《營業中》顏佑庭被罵翻！墳前請示 連過世爺爺也打槍
顏佑庭推出首支音樂作品《歸剛欸》MV，顏佑庭透露，今年清明節掃墓時，忍不住在爺爺墳前分享新作品的好消息，當場擲筊請問爺爺這首歌是否會得到迴響？沒想到先得到一個笑筊，當下相當錯愕，以為連爺爺都不看好，結果重新請示，才得到聖筊，虛驚一場的顏佑庭才重新得到支持。
顏佑庭日前參與錄製《來吧！營業中》引起關注，就算請辭後也依舊被網友酸「沒有他節奏很好」、「廢物」。這次推出新歌《歸剛欸》MV，他找來昔日《大學生了沒》戰友張灝、林家佑、餅乾（馮秉軒）和六艾司（小冰）助陣，一大早大家頂著烈日展開滿滿的拍攝行程，不管是坐在餐桌上，還是一群人對著鏡頭嬉笑打鬧，彷彿就像回到七、八年前，收看《大學生了沒》的場景，場面相當歡樂。顏佑庭分享：「從節目畢業後，大家各自有新的發展，這次重新和大家一起拍攝，一開始也因為太久沒見面，有點尷尬，還好後來每個人本性露出，聊到以前的片段等等，廢話就開始出現了。」
睽違8年，《大學生了沒》班底再次大陣仗合作，張灝也發現了顏佑庭的改變，直呼：「長大了！以前他都宅宅的，做事情拖拖拉拉，今天再合作真的發現他成長很多，滿感動的。」對於好友們情義相挺，顏佑庭感激表示：「真的非常謝謝大家的幫忙。」