藍營轟過度消費台積電　廖泰翔回應：請尊重專業

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國民黨議員認為，陳其邁之所以急著要密集在8月辦兩場動土、動工秀，除了像林智堅新竹棒球門一樣，要搶在選前秀政績，也是要圓一再跳票的謊言，然而擺在眼前的事實卻是，台積電到目前為止都還沒有向市政府簽訂土地租約，既然連楠梓產業園區的土地還沒有承租，政府卻一再對外「代宣布」台積電的動工時程，這不是在欺騙市民嗎？
經發局局長廖泰翔說明，此次規劃於8月7日辦理楠梓產業園區動土典禮是依循過往園區開發慣例舉辦，同步邀請園區建設及進駐企業參與。對台積電建廠節奏，市府本於合約精神，完全尊重企業佈局及實際需求規劃，相關程序均依規畫期程進行，共同朝如期如質完成園區開發與建廠目標方向努力。
經發局說，目前楠梓產業園區內的道路、公園、滯洪池等公共設施已依程序申辦開工，預定在動土典禮後台積電建廠將可併同開始動工，同時配合台積電晶圓廠營運試車需求，將由經發局協力逐步完成園區內配電場、配水池與污水處理等設施，自無所謂園區動工後再次辦理建廠動土疑慮。
高市府強調，市長陳其邁上任後積極加速產業轉型、創造就業機會，持續吸引重大投資與建設，此次楠梓產業園區建設成功吸引台積電進駐，完備南臺灣半導體產業鏈，完成高雄產業轉型關鍵拼圖；高市府表示，對於高科技企業建廠熟悉的人都知道程序運作，目前相關程序均依照計畫進行，對國民黨進行政治操作攻擊市府團隊打拼成果深感遺憾。