運動中心新增數六都之冠　陳其邁：提供優質平價運動空間

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動發展局簡報指出，市府施政2年拚4年，原預計設置10座運動中心，超標達成13座運動中心規劃，投入總經費超過22.7億元，自109年9月起，新增數量為六都之冠、效率第一，今年有7座營運、6座施工中，預計113年前陸續完工，服務涵蓋人口超過200萬人，以「一座一特色」原則，期達成全齡參與、運動平權及運動科學。
陳其邁說，他任內從10座運動中心規劃加碼到13座，館內設備舒適良善，感謝團隊近2年的辛勞、督導與協助，後續請運發局確實掌握進度，如期如質完工營運，他當場也要求相關單位，多方研議鼓勵運動健身的方案，以提高各年齡層與各場館使用率，打造健康運動城市。
另外，8月起臺灣文博會、台灣設計展多項活動接續登場，陳其邁責請各機關、區公所善用資源推廣，也歡迎民眾共襄盛舉。正值颱風季節，他也提醒請水利局、環保局、各區公所，務必落實各項防汛工作，尤其是排水側溝及下水道清淤作業、防汛機具檢測等，並整備相關災防物資，提前做好防颱準備。近期持續疫苗接種，市長也感謝第一線防疫、醫護同仁辛勞。
進入農曆7月，中元普渡將屆，陳其邁請市府物價上漲對策督導小組及食安小組，落實物價監控與食品安全衛生稽查，也請環保局、民政局宣導民眾配合紙錢集中燒化，鼓勵民眾響應「以功代金」政策。