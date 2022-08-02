運動中心新增數六都之冠　陳其邁：提供優質平價運動空間

高雄市長陳其邁今 (2) 日上午主持市政會議，會中亦由運動發展局簡報運動中心建置進度，上任迄今加碼達到 13 座，陳其邁感謝市府團隊辛勞，陳其邁也要求運發局應多方研議運動健身的方案，方便市民朋友多加利用優質平價的運動中心、提升運動風氣常保健康。

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▲高市府施政2年拚4年，原預計設置10座運動中心，超標達成13座運動中心規劃，投入總經費超過22.7億元，自109年9月起，新增數量為六都之冠。（圖／高市府提供）

今天的市政會議陳其邁除宣導台灣文博會即將在高雄舉行，並關心颱風季節清淤工作、及防災物資等防颱準備，中元普渡呼籲民眾配合紙錢集中燒化，響應「以功代金」政策。

運動發展局簡報指出，市府施政 2 年拚 4 年，原預計設置 10 座運動中心，超標達成 13 座運動中心規劃，投入總經費超過 22.7 億元，自 109 年 9 月起，新增數量為六都之冠、效率第一，今年有 7 座營運、 6 座施工中，預計 113 年前陸續完工，服務涵蓋人口超過 200 萬人，以「一座一特色」原則，期達成全齡參與、運動平權及運動科學。

陳其邁說，他任內從 10 座運動中心規劃加碼到 13 座，館內設備舒適良善，感謝團隊近 2 年的辛勞、督導與協助，後續請運發局確實掌握進度，如期如質完工營運，他當場也要求相關單位，多方研議鼓勵運動健身的方案，以提高各年齡層與各場館使用率，打造健康運動城市。

另外， 8 月起臺灣文博會、台灣設計展多項活動接續登場，陳其邁責請各機關、區公所善用資源推廣，也歡迎民眾共襄盛舉。正值颱風季節，他也提醒請水利局、環保局、各區公所，務必落實各項防汛工作，尤其是排水側溝及下水道清淤作業、防汛機具檢測等，並整備相關災防物資，提前做好防颱準備。近期持續疫苗接種，市長也感謝第一線防疫、醫護同仁辛勞。