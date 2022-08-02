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運動中心新增數六都之冠　陳其邁：提供優質平價運動空間

▲高雄市長陳其邁今天在主持市政會議要求運發局應多方研議運動健身的方案，方便市民朋友多加利用優質平價的運動中心、提升運動風氣常保健康。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天在主持市政會議要求運發局應多方研議運動健身的方案，方便市民朋友多加利用優質平價的運動中心、提升運動風氣常保健康。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-02 15:19:44

高雄市長陳其邁今(2)日上午主持市政會議，會中亦由運動發展局簡報運動中心建置進度，上任迄今加碼達到13座，陳其邁感謝市府團隊辛勞，陳其邁也要求運發局應多方研議運動健身的方案，方便市民朋友多加利用優質平價的運動中心、提升運動風氣常保健康。

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▲高市府施政2年拚4年，原預計設置10座運動中心，超標達成13座運動中心規劃，投入總經費超過22.7億元，自109年9月起，新增數量為六都之冠。（圖／高市府提供）
▲高市府施政2年拚4年，原預計設置10座運動中心，超標達成13座運動中心規劃，投入總經費超過22.7億元，自109年9月起，新增數量為六都之冠。（圖／高市府提供）
今天的市政會議陳其邁除宣導台灣文博會即將在高雄舉行，並關心颱風季節清淤工作、及防災物資等防颱準備，中元普渡呼籲民眾配合紙錢集中燒化，響應「以功代金」政策。

運動發展局簡報指出，市府施政2年拚4年，原預計設置10座運動中心，超標達成13座運動中心規劃，投入總經費超過22.7億元，自1099月起，新增數量為六都之冠、效率第一，今年有7座營運、6座施工中，預計113年前陸續完工，服務涵蓋人口超過200萬人，以「一座一特色」原則，期達成全齡參與、運動平權及運動科學。

陳其邁說，他任內從10座運動中心規劃加碼到13座，館內設備舒適良善，感謝團隊近2年的辛勞、督導與協助，後續請運發局確實掌握進度，如期如質完工營運，他當場也要求相關單位，多方研議鼓勵運動健身的方案，以提高各年齡層與各場館使用率，打造健康運動城市。

另外，8月起臺灣文博會、台灣設計展多項活動接續登場，陳其邁責請各機關、區公所善用資源推廣，也歡迎民眾共襄盛舉。正值颱風季節，他也提醒請水利局、環保局、各區公所，務必落實各項防汛工作，尤其是排水側溝及下水道清淤作業、防汛機具檢測等，並整備相關災防物資，提前做好防颱準備。近期持續疫苗接種，市長也感謝第一線防疫、醫護同仁辛勞。

進入農曆7月，中元普渡將屆，陳其邁請市府物價上漲對策督導小組及食安小組，落實物價監控與食品安全衛生稽查，也請環保局、民政局宣導民眾配合紙錢集中燒化，鼓勵民眾響應「以功代金」政策。

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