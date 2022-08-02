中年婦女心臟宿疾「喘兩年」未就醫　竟心衰竭引發肺積水

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王女士的先天性心臟問題，長年以來成為她身上的一顆不定時炸彈，小時候令人害怕的開刀經驗又讓其心生卻步，遲遲未能正視已惡化的心臟功能，甚至「已喘兩年」都未就醫。為讓病人放心並能瞭解完整的醫療計畫，成人先天性心臟病醫師結合兒童心臟科醫師、心臟外科醫師一同參與第二次手術的術前評估與討論。王女士看到團隊如此用心照顧，為了她的病情一直努力找到合適的醫療方式，幾經考量之後，決定於去年4月下旬接受心臟手術。
手術由馬偕紀念醫院心臟外科張重義教授主刀，為病人置換心臟二尖瓣瓣膜，切除造成左心室阻塞之纖維化心肌，修補三尖瓣及殘存的心房中膈及心室中膈缺損。此次體外循環暨心臟手術，時間達4小時，術後在妥善的照料之下，王女士除了原本的腹水問題獲得全面改善，住院期間還養胖了1公斤，平均的肺動脈壓自開刀前的42mmHg（肺動脈高壓定義為≧25）降至20mmHg，且持續好轉。
出院後回家，王女士成功擺脫原來因喘而行動受限的生活，現在也養成了每天步行2000多步的習慣，恢復情況可說是十分良好。
▲王女士術後開心找回原先正常的生活
醫學進步 難治重症終有轉機
陳銘仁教授提醒，先天性心臟病的治療需及早，即使經過治療仍需定期追蹤。尤其過去數十年醫學的進步，使得許多以前公認難以治療的重症，甚至認為無法存活的心臟病人，都可以經由醫治而長大成人。當這些「小病人長大了」，隨之而來的是某些殘存病灶，例如心房或心室中膈缺損、瓣膜的狹窄或逆流、左右心室出口阻塞、主動脈或肺動脈狹窄、心律不整、肺動脈高壓等，長期逐漸對身體造成傷害，導致發紺、水腫、心衰竭等等症狀。此外，先天性心臟病人，長大後運動、結婚、生育等問題，也需要由成人先天性心臟病團隊仔細追蹤和評估。
馬偕紀念醫院特別針對先天性心臟病的大朋友，由成人心臟科、心臟外科與兒童心臟科組成跨科別的合作團隊，讓這些病人可以透過特定檢查與評估，制定專屬其個人化醫療對策，全面呵護從小就孱弱的心臟，讓先天性的心臟病友即使長大了，也能有「最懂你的心」的團隊做完整的醫療照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54616
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