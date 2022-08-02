涉詐領特別費遭調查 陳信瑜：資料準備齊全後再補充說明
台北市勞動局長陳信瑜日前因為涉嫌詐領特別費，遭到台北地檢署約談，之後更以貪污罪諭令20萬元交保，引發社會各界議論。而陳信瑜今（2）日上午照常出席民政委員會，進行勞動局的相關工作報告。面對記者提問有關檢方調查一事，陳信瑜強調，會盡量將資料準備齊全，再向檢方進行補充說明。
針對陳信瑜疑似詐領特別費案，上週檢調發動搜索，在約談陳信瑜後，依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪，諭令她20萬元交保，也是柯文哲擔任市長任內，首位遭到檢方依貪污罪調查的局處首長。雖然陳信瑜兩度口頭請辭，但柯文哲至今未鬆口准辭。
而陳信瑜今日上午也正常出席台北市議會民政委員會的會議，並於會中進行勞動局的相關工作報告。會前面對媒體詢問有關檢方調查一事，陳信瑜直言，會盡量把相關資料準備齊全後，再向檢調進行補充說明。
現場記者詢問，是否會擔心該案在年底選戰中，成為對手攻擊與柯文哲相關候選人的工具？對此陳信瑜則笑著表示自己沒有要選舉，並強調自己還在做部門的相關報告，要把責任內的工作先做完。
至於請辭與否一事，陳信瑜也強調現在先把現在的工作做一個階段性的處理，而且已經有口頭性的請辭了，「也做好了一些相關性的口頭請辭，很早之前就有口頭請辭，最近也有再一次。」