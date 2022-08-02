新視覺亮相！國民黨議員參選人組連線「為你拚好日子」 

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楊智伃同時宣布國民黨新 LOGO「KMT」的設計理念，「K」雙腳站穩，象徵務實、紮實的精神，將帶領台灣以穩健的腳步邁步向前；「M」帶有展翅飛翔的形象，象徵國民黨候選人都能展翅高飛，同時也代表枝葉新芽正在成長茁壯；而「T」帶有播放箭頭，象徵不斷的進步。從口號、T 恤、口罩與 LOGO 的全面進化，代表國民黨與台灣人民站在同一陣線、為台灣人民拚好日子的決心。
凌濤指出「拚桃園善好」，組成「北北基桃高監督連線」是為監督參選人的品格能力與市政，出席者都是各縣市最大的監督力量。桃園是最年輕的直轄市，也是國門，希望搭配理工人張善政做整體城市規劃。
柳采葳表示「拚台北就是無限」，台北這八年來黯淡無光、停滯不前，台北加你就是無限大，蔣萬安市長競選團隊和各議員參選人將密切合作提出政策，活化台北；林鼎超強調「拚新北好生活」，新北好，北台灣就好，千萬人會更好，希望新北成為邁向安居樂業的永續城市，會持續用心監督新北市政府，為人民帶來更多建設。
王尚潔指出「拚基隆新港都」，林右昌市長任內僅改變市中心，跟著謝國樑市長參選人腳步，相信能引進更多產業，將能把基隆打造成內科2.0；白喬茵表示「拚高雄好日子」，高雄曾是全球第三大港、全台第二大都，但昔日光榮感竟慢慢消失。難道高雄光靠一個台積電，就能補上民進黨數十年執政的破洞？除了光鮮亮麗的口號與表面漂亮的建設，高雄更需要腳踏實地穩健的基礎建設。