裴洛西訪台！蔣萬安陣營稱如炸彈　林楚茵嘆：親中照妖鏡

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而費鴻泰接受中國背景的媒體專訪時，卻說「裴洛西訪台比1996台海危機還要嚴重」，還說裴洛西訪台如炸彈引信，「最後苦果由台灣來承擔，這很不值得」，蔣費2人說法矛盾，引發譁然。
對此，林楚茵說，蔣萬安一面歡迎裴洛西，一面放任他的團隊附和中國、唱衰台灣，到底哪一個才是蔣萬安的真心話？
林楚茵表示，這就如同蔣萬安一面強調自己是「台北隊」，但又找支持一帶一路的成員加入競選團隊，要圓中國夢，蔣萬安面對首都台北的立場到底是什麼？是台灣台北？還是中國台北？
林楚茵強調，蔣萬安不敢面對自己團隊成員傾中立場，只敢躲在發言人背後裝傻，如今裴洛西來訪卻成為蔣萬安「親中反美」立場的照妖鏡。她要再次質問蔣萬安，要競選首都市長的人，在外交議題上要當雙面人？當台灣被中國欺壓時，又會站在哪裡一邊？表面力挺台灣，私底下放任團隊附和中國，兩面手法被看穿，不覺得丟臉嗎？
民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，儘管蔣萬安本人表達支持，但蔣萬安的競選團隊卻跟參選人唱反調，競總副主委費鴻泰、發言人李德維又在秀下限、散播恐慌，稱這次裴洛西訪台比1996台海危機更可怕，甚至怪罪台灣政府放火。
顏若芳說，中共在對岸叫囂打壓台灣經濟、對台灣人文攻武嚇，國民黨卻遲遲無法選擇是要支持「民主」還是「極權」，放任黨內同志為虎作帳、幫中共打心理戰，還敢聲稱自己親美，真的是笑死。
顏若芳強調，蔣萬安身為台灣首都市長參選人，不僅無法有效管理自己的競選團隊，黨內的叔叔阿姨叫囂，蔣萬安也只會當個乖寶寶好好聽話，根本就毫無核心價值，連自己的競選團隊都管不住，又憑什麼來管台北市？
顏若芳表示，裴洛西議長今晚順利抵台後，希望國民黨不要再秀下限，把台灣的臉丟到國際，難道對國民黨來說，力斥中共對台的蠻橫行徑、支持民主、勇敢與台灣人站在一起，真的那麼難嗎？