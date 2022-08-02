第五屆 FUSO HERO 風雲英雄榜展開！上網投票得大獎
FUSO 及 Mercedes-Benz商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（DTAT）自 2018 年起舉辦「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」，至今已邁入第五年，今年（2022）活動將於 8 月初正式展開，本次共分為「引領卓越」、「引領藍海」及「引領女力」三組參選人，經由公開全民票選及專業評審團評選出今年度 FUSO HERO 得主。
連續第五年所舉辦的「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」，去年活動網站更超過 460 萬次瀏覽數及 311 位車主報名共襄盛舉。今年「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」將區分成以下三組：
創業或經營事業有成，在專業上有具體之卓越成就或熱心公益，擁有具體的慈善、關懷弱勢等助人事蹟之 FUSO 車主客戶。
- 引領卓越組：
自行創業或家族企業新世代傳承者，在創新、創意上做突破，引領出成功的新藍海策略、商品或服務之 FUSO 車主客戶。
- 引領藍海組：
在事業經營、公益慈善或文化藝術上引領出傑出成就的 FUSO女 性車主客戶或女性司機。
- 引領女力組:
凡有興趣的車主歡迎至活動網站或 FUSO 經銷商裕益汽車進行報名，參選人簡介及照片將會放至於活動網站上供全民進行票選，參加投票的民眾有機會得到獎品有IPAD PRO、Apple watch series 7、聖保羅松子 Q 餅、7-11 實體商品卡及 FUSO 精品等多項大獎！主辦單位將根據投票結果及專業評審團評選的加權分數選出 30 名 FUSO HERO 及 3 名最佳人氣獎得主，FUSO HERO 得主將獲頒 HERO 獎牌及 2〜5 萬元 FUSO 禮券，並受邀參加 FUSO HERO 的頒獎晚宴。（詳細活動辦法請參見活動官網）
詳細活動辦法請參見www.fusohero.com.tw活動網站。