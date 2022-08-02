▲ 保時捷全球銷售營業額、營運獲利、銷售報酬率皆穩健成長

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從 1 到 6 月，保時捷全球交車數達 145,860 部（去年同期 153,656 部）。上半年的銷售報酬率提升 19.4%，主要受益於實力堅強的產品陣容、匯率效應和其他業務部門的優異表現。





鑒於 2022 年上半年的亮眼表現，保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 對未來持樂觀態度。「保時捷代表著運動化的跑格以及現代的奢華。憑藉這一點，保時捷在全球汽車產業裡仍將佔有重要的一席之地。」專家研究預測，豪華跑車、純電動車和豪華休旅車在未來幾年會有成長。「我們相信，保時捷在這些領域都佔有絕佳的市場定位，」Blume 說。「我們也將信保時捷對永續發展的重視，讓我們得以領先其他豪華車製造商。我們採用全面地觀點看待永續發展：生態的、社會的、體現價值觀的。我們的目標是在 2030 年完全實現碳中和。」





2022 上半年汽車業務的淨現金流量為 23.9 億歐元（去年為 26 億歐元）。「即使我們對未來專案保持穩健投資，我們依然在汽車業務維持了穩固的淨現金流量，」Lutz Meschke 補充說。「我們相信我們對現金流的重視得到了回報。」儘管供應情形仍充滿挑戰，原物料和能源價格都持續上漲，但保時捷的目標是在 2022 年實現約 17% 至 18% 的銷售報酬率，以及約 380 億至 390 億歐元的銷售營業額。中期目標則是約 17% 至 19% 的銷售報酬率。





對 2022 年的展望是基於幾項假設而訂，例如：保時捷主要市場的經濟情勢或 COVID-19 疫情無嚴重惡化；供應鏈不受到嚴重干擾，特別是半導體、能源、原物料、零部件不中斷；原物料價格不過度上漲；烏克蘭戰火不進一步升級等等。保時捷的長期目標是實現集團 20% 以上的銷售報酬率。「全球經濟正面臨嚴峻挑戰，但目前 2022 上半年的數據讓我們對我們的韌性充滿信心。」Lutz Meschke 說。



