今晚到明天小心低壓帶雨彈亂炸！下週恐有熱帶擾動發展
受到低壓帶影響，今（2）日從清晨開始到傍晚各地都出現降雨，部分地區都出現短延時強降雨，桃園龜山最高時雨量達到85毫米，新北市八里也有83.5毫米，台南歸仁81.5毫米，雨勢相當驚人。中央氣象局指出，今晚到明（3）日低壓帶逐漸通過，全台天氣仍然相當不穩定，尤其南部、東南部地區有局部大雨，午後桃園以南地區也有局部大雨發生機率，提醒民眾特別留意。此外，下週日到週二（8/7~8/9）數值模式預報顯示，從南海、巴士海峽一路到菲律賓東方海面上的低壓帶中，有熱帶擾動發展的訊號，是否會有颱風生成或是對台灣陸地的影響，氣象局正密切關注中。
氣象局預報員陳伊秀指出，預計週四（8/4）低壓帶會逐漸遠離，不過天氣將有一個轉換期，台灣附近水氣仍多，中南部、東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區恢復多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨。特別提醒中部以北地區午後有局部大雨發生機率，而清晨北部地區也有零星短暫陣雨，未來兩天民眾外出還是要記得攜帶雨具。
陳伊秀說，週五到下週日（8/5~8/7）各地天氣恢復多雲到晴，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區、宜蘭及花蓮山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面也會明顯回升，預估高溫可達攝氏33到35度，民眾安排週末活動要注意防曬，並多補充水分以免中暑。
陳伊秀強調，雖然下週日到週二可能有熱帶擾動發展，不過目前變數仍然相當大，關鍵在於太平洋高壓強弱，如果高壓較強，即便有熱帶擾動發展成颱風，直接影響台灣機率也不大，不過如果高壓勢力減弱，熱帶擾動就可能將水氣往北輸送，這部分氣象局正密切關注中，也請民眾留意最新天氣預報。