名家論壇》鄭仲嵐／裴洛西訪日前　岸田文雄的反核真意

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而與此同時，日本首相岸田文雄，也在美東時間1日（台灣時間當日午夜），前往美國紐約聯合國總部出席核不擴散條約（NPT）審議大會，並在席間發表演講。岸田用英文演講時，高聲呼籲當今「通往無核武世界的道路越來越艱難」，也指出俄國入侵烏克蘭時，祭出核武當作威脅，將讓人類再度陷入災禍重演的惡夢。
演講中，岸田也首度提及「無核武器世界」中的「廣島行動計劃」。該計劃簡單來說分為五項，一是冀求所有國家不使用核武，二是要求核武國家公開核武透明度。三是擁核國分階段減少核武、四是不擴散核武下，和平利用核能，最後則是日本將邀請各國領袖訪日，參訪過去核災城市，誓言讓廣島跟長崎成為人類最終遭核武攻擊城市。
日本首位參加會議首相
岸田文雄也是日本歷史上，首次參加核不擴散條約（NPT）會議的日本首相。事實上，身為核爆地區廣島所選出來的議員，岸田本身對此就有很高的使命感，從2021年就任以來，他也對出席該會議相當積極。據日本各大報報導，就算過去日本是派遣外相層級與會，岸田也是一直堅持「我一定要去」而成行。
岸田也在演講中提及，將會於11月23日在廣島召開「國際賢人會議」，邀請各國元首或前元首與會，並稱將由日本出資1000萬美金給聯合國，設立「青年無核領袖基金」，供將來的青年領袖前往當地見證核爆的真實情況。
岸田並在最後拿出一隻紙鶴，也是廣島「原爆之子像」原型佐佐木禎子本人生前親手折的紙鶴，替演講收尾，獲得滿場掌聲。
花了這麼多時間鋪陳，岸田的用意也是在2023年5月於廣島所舉辦G7七大工業國高峰會，屆時不意外各國會再度重申反核武、反侵略的心聲。但回顧過去，岸田早在2015年，就曾以外相身份來紐約參加核不擴散條約會議，其政治理念，也與這次訪亞洲的裴洛西不謀而合。
與裴洛西共同反核武
早在2015年，已故的前首相安倍晉三當年就曾頒發給裴洛西「旭日大綬章」，這也是日本相當高位的殊榮。當時裴洛西被授勳的原因為「長年對日美間關係強化與友好上授與此勳」，那時身居美國國會民主黨黨鞭的裴洛西，為此特地一個月內連飛日本兩次，並在與安倍晉三會見時稱獲勳是「生涯無上的榮耀」。
隨後在同年9月的授勳儀式上，裴洛西也在日本華盛頓大使館致詞時指出，二戰核爆地廣島、長崎是「大家應該都要去看看的地方，才能知道戰爭真正後果」。其實在過去2008年，裴洛西首次就任眾議院議長時，她就曾前往廣島原爆紀念館獻花致意，並參觀資料館，間接影響後來的前總統歐巴馬造訪廣島。
性格明顯的裴洛西，不受傳統政治束縛外，出國時閃電造訪過去也相當常見，包括她在2019年訪問阿富汗、2022年訪問基輔等，都是決定迅速，直接以行動派方式前往當地。因此就算台灣不在原先行程內，但是等台灣政府準備好迎接程序後，裴洛西隨即改行程，也是完全可在預料之內。
問題在於，岸田在核不擴散條約會議上的呼籲，對於俄國、中國、北韓及伊朗等可能起不了太大作用。但一向反核武、反霸權的裴洛西，若是在最後造訪日本時，與岸田再度炫風造訪廣島，重申民主陣營團結，也不是不無可能。明年後，「HIROSHIMA」必定成為國際間的關鍵字，而此刻對岸田，也正是強化關鍵字宣傳的時機。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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