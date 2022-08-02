高市總預算淨舉借連12年下降　陳其邁：兼顧財政平衡

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陳其邁也強調，112年度總預算編列重點，首先是力拚建設，歲出規模再創新高，歲出總額1608.6億元，較上年度增加94.10億元，再創新高。資本門比例則達19.90%，較上年度增加2.94%，力拚重大建設不停歇。其次是堅持紀律，淨舉借預算續創新低，112年度淨舉借預算57.94億元，較上年度減少1億元，持續創縣市合併後歷年新低。
主計處長李瓊慧指出，經常門支出增加30億元，主要是軍公教調薪、里長事務費補助費等因素，另在資本門支持增加63億，主要原因是捷運及輕軌建設全面施工，至少需要100億元經費，扣除中央補助，市府負擔也不少。
財政局長陳勇勝說，今年度地方稅的三大稅課收入達74.69億，歲入創歷年新高達到1550.66億元，淨舉借也是歷年新低，加讓台積電進駐等因素，相信明年的地方七大稅目會有所成長，所以編列15億，中央補助去年全國第一，明年也有信心。
陳其邁表示，明年預算成長94億，總預算規模是縣市合併以來歷史新高，主要資本門達到320億，舉債預算比去年減少1億，也是縣市合併之後的舉債創下新低；有關市府增加的囤房稅、地價稅，沒有一毛錢拿去做市政建設，全部用來補貼青年住屋。