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高市總預算淨舉借連12年下降　陳其邁：兼顧財政平衡

▲市長陳其邁今天率市府團隊質議會報告明年總預算編列，陳其邁表示，明年總預算歲出、歲入雙雙創新高，淨舉債預算數也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。（圖／高市議會提供）
▲市長陳其邁今天率市府團隊質議會報告明年總預算編列，陳其邁表示，明年總預算歲出、歲入雙雙創新高，淨舉債預算數也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。（圖／高市議會提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-02 22:30:00

高雄市長陳其邁今(2)日率市府團隊質議會報告明年總預算編列，陳其邁表示，明年總預算1652.6億元，其中歲入1550.66億元、歲出1608.60億元，差短57.94億元，歲出、歲入雙雙創新高，淨舉債預算數也連續12年下降，兼顧了建設與財政的平衡發展。

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陳其邁補充說，去年決算已達到零舉債目標，大概結餘2800萬元，如何能在市政建設的推動，也兼具整個財政平衡，還是必須在預算的執行上，根據議會的指教及監督，來持續開源節流，讓行政效率提升。

陳其邁也強調，112年度總預算編列重點，首先是力拚建設，歲出規模再創新高，歲出總額1608.6億元，較上年度增加94.10億元，再創新高。資本門比例則達19.90%，較上年度增加2.94%，力拚重大建設不停歇。其次是堅持紀律，淨舉借預算續創新低，112年度淨舉借預算57.94億元，較上年度減少1億元，持續創縣市合併後歷年新低。

主計處長李瓊慧指出，經常門支出增加30億元，主要是軍公教調薪、里長事務費補助費等因素，另在資本門支持增加63億，主要原因是捷運及輕軌建設全面施工，至少需要100億元經費，扣除中央補助，市府負擔也不少。

財政局長陳勇勝說，今年度地方稅的三大稅課收入達74.69億，歲入創歷年新高達到1550.66億元，淨舉借也是歷年新低，加讓台積電進駐等因素，相信明年的地方七大稅目會有所成長，所以編列15億，中央補助去年全國第一，明年也有信心。

陳其邁表示，明年預算成長94億，總預算規模是縣市合併以來歷史新高，主要資本門達到320億，舉債預算比去年減少1億，也是縣市合併之後的舉債創下新低；有關市府增加的囤房稅、地價稅，沒有一毛錢拿去做市政建設，全部用來補貼青年住屋。

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