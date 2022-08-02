傳裴洛西下榻台北君悅！記者實地走訪　今日套房近乎全滿

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裴洛西訪台行程極其低調！不僅抵台時間成謎，連入住酒店都無法透露，官方也均未證實，然而已有不少媒體披露，裴洛西及其團隊約40多人，預計入住位於台北信義區的知名五星飯店君悅酒店，但奇妙的是品牌的態度異常神秘，今日上午接受媒體採訪時表示，「一直到現在都沒收到任何訊息，目前跟業務確認過也說沒有看到名單，若君悅有收到貴賓下榻情事，勢必會需要了解貴賓相關資訊，維安都會嚴陣以待，但目前館內一切正常」。
到了下午，業者卻態度轉彎表示，「對於此事君悅真的無法進行更多的評論，一來府方相關單位目前尚未提供酒店入住貴賓訊息，酒店內部也持續密切的追蹤中，恕無法提供更多確切的資訊」。
《NOWnews今日新聞》記者實際走訪並臨櫃詢問，今日君悅多達70至80間的套房房型近乎全滿！僅可出售一間君悅行政景觀套房，面向台北101，要價14000多元，但當記者詢問櫃檯是否與裴入住有關，櫃檯人員僅低調回答目前為暑假旺季，住房率本就高。而君悅酒店公關單位至截稿前則均為關機狀態，不過從下午約3點左右，酒店外就有大批媒體於車道前守候，看來傳言不假。
許多國人對於君悅酒店並不陌生，自1990年以「台北凱悅大飯店」為名開幕，並於2013年，配合凱悅國際酒店集團統一全球中文名稱的品牌策略，中文名稱改為台北君悅酒店，迄今屹立信義計畫區逾30載，招待過第42任美國總統比爾·柯林頓、史瓦帝尼國國王恩史瓦帝三世、葛萊美獎得主碧昂絲、加拿大搖滾天后艾薇兒、海協會會長陳雲林、好萊塢名演員尼可拉斯·凱吉、以X戰警系列廣為人知的休・傑克曼、知名樂團空中補給、老鷹合唱團、槍與玫瑰等政商樂壇一流人物。
除此之外，該酒店是全台灣擁有最多房間的飯店，共850間，光是套房就有約70至80間，包含君悅套房、君悅行政套房、君悅行政景觀套房、總裁套房、外交官套房、總統套房等6種房型，其中總統套房就佔地67坪，富有氣派的客廳、會客室與宴客廳，寬敞臥室及更衣室及頂級衛浴搭配豪華按摩浴缸，入住還可享私人管家、行政酒坊嘉賓軒服務等多項尊寵禮遇， 景緻更可直面台北101，氣勢非凡。
事實上，今（2022）年3月美國前國務卿蓬佩奧訪台，就選擇下榻君悅酒店，其中一項原因很可能是台北君悅酒店隸屬於世界跨國飯店集團凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation），其總部位於美國伊利諾伊州芝加哥，在世界各地管理數百間飯店，擁有及管理超過140,000間客房。
不過，外傳近年於大直開幕的台北萬豪酒店 （Marriott Taipei）也很可能是裴洛西團隊的下榻地點，隸屬於跨國酒店管理公司萬豪酒店集團（Marriott International），為集團頂級同名品牌，在全球超過110個地區，管理7642家酒店，1423044間客房，總部位於美國馬里蘭州，曾經在2020年接待過美國國務院次卿柯拉克，還有因疫情訪台的美國衛生部長阿札爾，擁有獨立且具隱密性的動線，不會碰到一般旅客，且位置與美國在台協會（AIT）僅相距15分鐘車程，預估將會是未來美國官員訪台的首選。
另外，有消息指出，因為裴洛西團隊多達40多名訪客來台，為數眾多，又適逢暑假旅遊旺季，可能入住不只一間台北五星級酒店，不過記者也致電招待過多國政要的圓山大飯店，與方才送走日本旅遊泡泡團的台北君品酒店，雙方皆表示，今天並無接待裴洛西團隊相關成員。