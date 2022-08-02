▲ LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店 LFA 快閃進駐 多元活動即日展開

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LFA 經歷 10 年研發，集結 Lexus 當時最先進動力科技及汽車工藝，兼具賽道優異性能及極致設計美學，其底盤系統包括前置引擎後置變速箱、42:58 的車重配置、前後鋁合金懸吊與陶瓷碳纖維煞車系統等，於德國紐柏林北環賽道上設定而成。由 Yamaha F1 引擎調校的 V10 引擎，讓 LFA 在奔馳時能產生如同F1賽車的引擎聲浪，0 到 100 km/h 加速僅需 3.7 秒，加上師匠們以手工打造的 100% 客製化內裝鋪陳。LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店特別將 LFA 超跑結合未來跑車 BEV（Battery Electric Vehicle）Sport 的影片，即日起於品牌概念店快閃展出。
BEV Sport 為 Lexus 原廠於今年 2 月發表的概念跑車，這款象徵 Lexus 品牌未來的跑車，特別以 LFA 為設計靈感，除了結合高性能車輛的大膽比例和低車身，並以流線俐落體態，不僅承襲了 LFA 的超跑精神，其優異性能亦十分值得期待。超跑熱血 DNA 的傳承與延續，不僅為概念店注入一股全新的奔馳激情，也讓人更加期待電動化後所帶來的極速快感。
推出全新人氣甜點「堯平」及「正面奶酥」限定聯名款
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店於 8 月起引進台南超人氣名店「堯平」的布朗尼，這家在網路下訂要等待半年之久的排隊美食，在概念店裡可立即品嘗。本次推出三種人氣口味「芝士橘」、「莓果」、「塩鹽」，口感濕潤順滑，搭配香濃的香草冰淇淋，每日限量販售。除此之外，深受消費者喜愛的「正面奶酥」，8月起也換上與Lexus聯名的嶄新包裝，雷射紋路與 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店的先進高科技風格不謀而合；店內更長期販售深受客人喜愛的 Miss V Bakery 肉桂捲，共有六種口味，以濃郁肉桂香氣與鬆軟口感，帶來優雅迷人的深度風味。LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店特選多種人氣點心，搭配享用 VWI by CHAD WANG 的咖啡或王德傳的茶飲，甜點控們千萬別錯過。
品牌概念店多元活動 豐富精采生活
今年 4 月起，LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店每月舉辦《Music Concert》，邀請知名歌手或樂團演出，除了可透過概念店粉絲專頁觀看直播、享受音樂饗宴之外，隨著疫情趨緩，亦開放更多觀眾入場，讓更多消費者可至現場感受《Music Concert》的動人魅力。
除了音樂表演之外，Lexus 與文化媒體 Verse 聯名打造 PODCAST 節目《MY WAY》，定期於 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店舉辦實體講座《MY WAY Together》，邀請不同來賓傳遞文化的信念與熱情，創作歌手黃玠、金馬導演楊力州等都是講座嘉賓。
【LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店】
展示地址：台北市信義區松壽路 18 號 1F
營業電話：(02)2722-7003
營業時間：週日-週四 11:00-22:00、週五-週六 11:00-22:30
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX
※現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之 VISA、MasterCard、JCB、銀聯皆可。同時接受 Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Hami Pay、LINE Pay 及台灣 Pay 等支付方式。