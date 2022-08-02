客傳會動畫再傳捷報！《咕咕咕》入選聖地牙哥兒童電影節

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這也是《咕咕咕》繼7月中入選2022烏克蘭國際兒童媒體節兒童動畫類影片（Official Selection of DYTIATKO International Children’s Media Festival, Ukraine）後再度獲得國際肯定。
這次入選的作品《咕咕咕》Wake Up the City，是以作家葉國居先生的著作《髻鬃花》其中一個短篇故事《相片裡的公雞叫聲》作為文本。台北市客家事務委員會2018年將文本改編為兒童繪本，客傳會以這本繪本製作成兒童動畫，故事描述祖、父、孫三代，以從小居住在都會的孫子的視角發展，孫子聽著爸爸說起關於阿公所收藏的一張相片的故事。
客傳會表示，這次獲獎的《咕咕咕》，是由客家歌手邱廉欽與兒子們邱天樂、邱奕齊、邱奕軒、邱奕鈞一起參與完成，需要花許多時間去陪伴與教導孩子們，才有辦法將聲音的情緒表達清楚。邱廉欽也表示自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然的把母語帶進生活中，歡迎大家一起來欣賞持續獲得國外影展大獎的客家兒童動畫！
目前客傳會製作的兒童繪本動畫影片陸續獲得國外影展肯定，像是「捉蝶仔个人」獲2022慕尼黑國際兒少節目影展入選（Preselection of Prix Jeunesse International 2022, PRIX）、獲2022大蘋果電影節最佳動畫電影（Best Animation Film of Big Apple Film Festival 2022, BAFF）。
「鹽个精靈」、「咕咕咕」、「阿太个願望」、「捉蝶仔个人」共4支動畫影片獲2022印度浦那短片節官方入選（Official Selection of Pune Short Film Festival 2022, PSFF），歡迎家長和孩子一起欣賞屢獲國際各大影展肯定的高規格客家動畫，創造專屬的美好回憶！