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客傳會動畫再傳捷報！《咕咕咕》入選聖地牙哥兒童電影節

▲《咕咕咕》配音男主角邱天樂。（圖／資料照片）
▲《咕咕咕》配音男主角邱天樂。（圖／資料照片）

本報訊

2022-08-02 19:02:392022-08-02 19:08:12

甫入選2022烏克蘭國際兒童媒體節兒童動畫類影片的動畫《咕咕咕》，今日再傳捷報！《咕咕咕》再次入選聖地牙哥國際兒童電影節！客家公共傳播基金會邀請大家，一起欣賞屢獲各大國際影展肯定的高規格客英雙語親子動畫！

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聖地牙哥國際兒童電影節（San Diego International Kid’s Film Festival, SDIKFF）提倡寓教於樂的理念，在世界各地的支持下，該電影節以展示各國電影並支持娛樂及教育產業，為年輕、有抱負的電影製作人提供國際交流渠道，促成一種獨特且多元文化的合作經驗，並以正面的媒體內容吸引年輕觀眾。

▲客傳會自製的動畫《咕咕咕》，今再獲國際肯定，入選聖地牙哥國際兒童電影節！（圖／資料照片）
▲客傳會自製的動畫《咕咕咕》，今再獲國際肯定，入選聖地牙哥國際兒童電影節！（圖／資料照片）
這也是《咕咕咕》繼7月中入選2022烏克蘭國際兒童媒體節兒童動畫類影片（Official Selection of DYTIATKO International Children’s Media Festival, Ukraine）後再度獲得國際肯定。

這次入選的作品《咕咕咕》Wake Up the City，是以作家葉國居先生的著作《髻鬃花》其中一個短篇故事《相片裡的公雞叫聲》作為文本。台北市客家事務委員會2018年將文本改編為兒童繪本，客傳會以這本繪本製作成兒童動畫，故事描述祖、父、孫三代，以從小居住在都會的孫子的視角發展，孫子聽著爸爸說起關於阿公所收藏的一張相片的故事。

客傳會表示，這次獲獎的《咕咕咕》，是由客家歌手邱廉欽與兒子們邱天樂、邱奕齊、邱奕軒、邱奕鈞一起參與完成，需要花許多時間去陪伴與教導孩子們，才有辦法將聲音的情緒表達清楚。邱廉欽也表示自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然的把母語帶進生活中，歡迎大家一起來欣賞持續獲得國外影展大獎的客家兒童動畫！

▲邱廉欽表示自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然的把母語帶進生活中，歡迎大家一起來欣賞持續獲得國外影展大獎的客家兒童動畫！（圖／資料照片）
▲邱廉欽表示自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然的把母語帶進生活中，歡迎大家一起來欣賞持續獲得國外影展大獎的客家兒童動畫！（圖／資料照片）
目前客傳會製作的兒童繪本動畫影片陸續獲得國外影展肯定，像是「捉蝶仔个人」獲2022慕尼黑國際兒少節目影展入選（Preselection of Prix Jeunesse International 2022, PRIX）、獲2022大蘋果電影節最佳動畫電影（Best Animation Film of Big Apple Film Festival 2022, BAFF）。

「鹽个精靈」、「咕咕咕」、「阿太个願望」、「捉蝶仔个人」共4支動畫影片獲2022印度浦那短片節官方入選（Official Selection of Pune Short Film Festival 2022, PSFF），歡迎家長和孩子一起欣賞屢獲國際各大影展肯定的高規格客家動畫，創造專屬的美好回憶！


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