今年防疫險理賠已快百萬件 累計賠付金額超過359億元
金管會今（2）日公布防疫險最新理賠數字，今（2022）年截至8月1日止，防疫保單理賠件數已逼近百萬件，理賠金額更高達359.12億元，為總保費收入的8.4倍之多。
金管會保險局統計，今年至8月1日止，防疫保單承保件數有455.42萬件，總保費收入新幣42.72億元，理賠件數已達97.6萬件，理賠金額更高達359.13億元。若與前一交易7月25日的統計相較，短短1周理賠件數增加10.84萬件，理賠金額則增加39.68億元，相當於一天理賠5.66億元。
也由於防疫保單虧損持續擴大，目前共有8家產險業者向金管會提出申請收回權益項下重大事故準備金，並都已獲准，核准動用金額合計99.4億元。
另外，有部分產險公司也啟動增資計畫，金管會已核准包括國泰世紀產險及中信產險增資，還有其他公司 也在進行相關程序中，只是尚未報至金管會，同時，也有2家產險公司申請向外借款，並已經金管會核准。
在疫苗險部分，保險局統計，今年截至8月1日，承保件數229.48萬件、保費收入9.77億元，理賠件數也有15.8萬件，理賠金額亦增至68.26億元，疫苗險理賠金額也已是總保費收入的近7倍。