中國禁台百項食品　漁業署：非全面性、影響有限

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對此，漁業署說明，經盤點後，發現中方作法非全面性所有業者暫停輸入，部分產業仍能順利輸出中國，又實際調查部分漁船業者未於6月底前提出申請註冊，主要原因包括產品可經由註冊水產加工廠輸銷中國大陸、另有其他國際市場布局，以及申請資料繁瑣等，造成業者未於期限內補件。為此，將積極輔導有意輸銷中國大陸的業者，能在期限內補足或依中方規定重新提出申請，讓產業能依規劃順利銷售。
漁業署提到，針對去年中國要求國際間輸中食品企業名單需註冊一案，我國提送魷釣船魚、圍網及近海漁船與相關水產加工廠等，前已依據中國大陸要求註冊，共有54艘漁船、56家加工廠，須於8月31日前完成補件，目前仍可正常出口；另未於期限內補送資料但仍有意願輸銷中國者，將專案輔導協助須備妥資料，儘快提交中方重新申請。
漁業署指出，目前沿近海白帶魚以運搬船直航中國大陸模式雖已暫停運作，但是業者仍可經10家水產加工廠合作報關，並運用貨船模式輸銷至中國大陸，其他業者需求並不高。又冰鮮午仔魚業者亦可經既有4家或其他20家水產加工廠持續出口午仔魚。此外漁業署調查鮪延繩釣漁船，因其漁獲近年來多以銷往日本及歐美為主要市場，對輸往中國大陸意願不高。因此，此次暫停措施對遠洋鮪延繩釣漁業、白帶魚及午仔魚影響有限。
漁業署強調，針對部分業者因申請資料不完整而暫停輸出至中國大陸，對於仍有意願出口至中國大陸的業者，將專案輔導申辦及補件，維持我國既有水產品出口市場；另也將輔導出口業者分散至其他國際市場，並透過多元輔導方式，讓水產品可以行銷國內外。