睽違23年！「肉體恐怖大師」再推新作　觀眾嚇到奪門而出

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本片是維果莫天森第四次和大衛柯能堡合作，然而，大衛柯能堡在受訪時爆料，維果莫天森當初並不想演唐瑟，因為這個角色太困難了，他比較想演追捕唐瑟的警察。但是，大衛柯能堡認為維果莫天森一定得演主角，於是對他窮追不捨，「我騷擾他，對他碎碎念，打電話給他，傳訊息給他，不斷地設法說服他，直到他終於答應演出主角。」
克莉絲汀史都華在《未來犯罪》中飾演「國家器官登記處」的職員「提姆莉」，她迷戀維果莫天森飾演的唐瑟，加上蕾雅瑟杜飾演的凱普莉絲，三人之間有著似有若無的三角關係。大衛柯能堡回憶，他初次見到克莉絲汀史都華，是在執導羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的《夢遊大都會》時，當時他們兩人仍是情侶，克莉絲汀史都華來探班。雖然後來兩人分手，但大衛柯能堡認為，他們的演員事業都發展得很好，他也盛讚克莉絲汀史都華在本片的表現，「她真的讓我很驚訝，我知道她很棒，但我不知道她有這麼棒。」
《未來犯罪》裡對未來世界的悲觀想像，會讓人聯想起許多當今的社會問題，不過大衛柯能堡表示，他沒有談論任何議題的念頭，他只是想呈現腦袋裡浮現的畫面，「有些東西我覺得很令人不安，有些東西我覺得非常美麗且古怪。所以我想跟你們分享。」他強調，即使你對這類事物沒有興趣，也不代表這部片就不適合你，「這也是一個愛情故事，但這是一個非常古怪的愛情故事。」《未來犯罪》在8月5日上映，正值七夕，自認口味獨特的情侶們，不妨嘗試看看這部異色的「情人節觀影首選」！