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裴洛西今晚落地！美前議長「前輩」金瑞契揭當年訪台秘辛

▲美國眾議院議長裴洛西即將抵台，同樣曾經扛著中國壓力訪台的前眾院議長金瑞契日前也撰文揭露當年訪台經過。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西即將抵台，同樣曾經扛著中國壓力訪台的前眾院議長金瑞契日前也撰文揭露當年訪台經過。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-02 20:12:27

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）若按計畫順利抵台，將成為近25年來第二位以眾議院院長身分造訪的美國高級官員，而於1997年成為首度訪台前議長的金瑞契（Newt Gingrich）近日也表達對裴洛西的支持，並於個人網站中撰文回憶當年自己訪台會見前總統李登輝時，受到中國的施壓與抗議等歷程。

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裴洛西若按原規劃順利落地，她將於今晚10點左右抵達台北松山機場。這是近25年來美國議長層級最重要的一次造訪，不僅因為82歲的裴洛西長年對中國打壓人權與民主一事盡力，更因為「議長」這個身分象徵著繼承總統順位的第二名，僅次於副總統，因此可說是「美國第三號人物」，如此重量級人物事實上在1997年也曾造訪過台灣，只不過當時的議長金瑞契是共和黨員，也曾在訪台前先到北京拜碼頭。

美國前眾院議長金瑞契日前力挺裴洛西訪台，並在個人網站「金瑞契360」（Gingrich 360）撰文提到，既然裴洛西的亞洲行已經成為公共議題，他希望裴洛西能率領跨越兩黨的代表團造訪台灣，並提到自己能夠理解裴洛西目前所承擔的壓力，因為自己25年前就經歷類似挑戰。

▲美國前眾院議長金瑞契曾在1997年4月訪台會見前總統李登輝。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前眾院議長金瑞契曾在1997年4月訪台會見前總統李登輝。（圖／美聯社／達志影像）
當時美中台甫經歷台海飛彈危機，金瑞契亞洲行安排了先抵達中國北京，然後前往台灣拜會時任總統李登輝，金瑞契回憶道，當時北京政府對於美方將台灣列入行程的行為感到勃然大怒，一度威脅要撤銷邀請函，「當時中國共產黨員威脅，如果我堅持去台灣，就會取消訪問中國的邀請。」

不過時任國家安全顧問派坎姆（Gardner Peckham）則回應「美國聯邦眾議院議長的出訪計畫，不需要聽從中國共產黨的指令」，並強調美方會以「空閒時間」待在台灣進行訪問，最後也決定先飛抵日本最後才飛到台灣，在主次順序上算是讓北京當局滿意。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲金瑞契曾在台海危機後，成為美中台三方打破僵局的關鍵高級官員。（圖／美聯社／達志影像）
該篇文章最後金瑞契也表示，在如今的狀況下，他將罕見且高興的告訴裴洛西「南西去吧！」，因為她將和自己一樣，有個深具歷史意義的重大機會，能夠代表美國的力量、美國的決心以及美國對自由世界的承諾。
 

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