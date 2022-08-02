裴洛西今晚落地！美前議長「前輩」金瑞契揭當年訪台秘辛
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）若按計畫順利抵台，將成為近25年來第二位以眾議院院長身分造訪的美國高級官員，而於1997年成為首度訪台前議長的金瑞契（Newt Gingrich）近日也表達對裴洛西的支持，並於個人網站中撰文回憶當年自己訪台會見前總統李登輝時，受到中國的施壓與抗議等歷程。
裴洛西若按原規劃順利落地，她將於今晚10點左右抵達台北松山機場。這是近25年來美國議長層級最重要的一次造訪，不僅因為82歲的裴洛西長年對中國打壓人權與民主一事盡力，更因為「議長」這個身分象徵著繼承總統順位的第二名，僅次於副總統，因此可說是「美國第三號人物」，如此重量級人物事實上在1997年也曾造訪過台灣，只不過當時的議長金瑞契是共和黨員，也曾在訪台前先到北京拜碼頭。
美國前眾院議長金瑞契日前力挺裴洛西訪台，並在個人網站「金瑞契360」（Gingrich 360）撰文提到，既然裴洛西的亞洲行已經成為公共議題，他希望裴洛西能率領跨越兩黨的代表團造訪台灣，並提到自己能夠理解裴洛西目前所承擔的壓力，因為自己25年前就經歷類似挑戰。
當時美中台甫經歷台海飛彈危機，金瑞契亞洲行安排了先抵達中國北京，然後前往台灣拜會時任總統李登輝，金瑞契回憶道，當時北京政府對於美方將台灣列入行程的行為感到勃然大怒，一度威脅要撤銷邀請函，「當時中國共產黨員威脅，如果我堅持去台灣，就會取消訪問中國的邀請。」
不過時任國家安全顧問派坎姆（Gardner Peckham）則回應「美國聯邦眾議院議長的出訪計畫，不需要聽從中國共產黨的指令」，並強調美方會以「空閒時間」待在台灣進行訪問，最後也決定先飛抵日本最後才飛到台灣，在主次順序上算是讓北京當局滿意。
該篇文章最後金瑞契也表示，在如今的狀況下，他將罕見且高興的告訴裴洛西「南西去吧！」，因為她將和自己一樣，有個深具歷史意義的重大機會，能夠代表美國的力量、美國的決心以及美國對自由世界的承諾。