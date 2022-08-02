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拍賣雞血石、超跑、不動產　國庫進帳逾1.7億元

▲紅富海吸金案，雞血石藝品競標。（圖／法務部行政執行署提供）
▲紅富海吸金案，雞血石藝品競標。（圖／法務部行政執行署提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-02 21:09:032022-08-02 21:13:36

法務部行政執行署各分署今（2）日舉辦8月的123聯合拍賣會，各分署提供難得一見之超跑、雞血石雕刻藝術品及各式各樣的拍賣品，經民眾踴躍參與競買，總拍定金額達新臺幣1億7053萬1410元，拍賣所得將挹注國庫收入。

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行政執行署表示，本次不動產拍定金額總計1億3312萬284元，金額最高者為苗栗地檢署囑託桃園分署拍賣「紅富海」吸金案，位於桃園市蘆竹區光明路二段建物，以1735萬元拍定，其次為花蓮分署拍賣台東縣知本地區溫泉飯店套房共15間，以957萬4816元拍定；吉安鄉草芬段土地2筆，以790萬7585元拍定。

另有台中分署拍賣台中市西區土庫段土地1筆以868萬9999元拍定；台中市中區綠川西街建物以850萬元拍定。另有台南分署拍賣台南市中西區友愛街建物，鄰近台南市孔廟園區，拍定金額535萬2000元、台南市安南區學中段1筆土地以466萬7300元拍定。高雄分署拍賣高雄市鳳山區竹子腳段土地1筆及建物2筆以498萬9999元拍定；高雄市岡山區岡山段土地1筆以210萬元拍定。嘉義分署拍賣嘉義縣民雄鄉東湖段土地1筆以139萬元拍定，其他分署也拍定多筆位置優越的不動產。

動產拍定金額總計3741萬1126元，其中最受外界矚目且金額最高者為苗栗地檢署囑託新竹分署拍賣「紅富海」集團吸金案之雞血石、青田石等雕刻藝術品67件，因日前舉行鑑賞會，商請專家學者現場解說，果然吸引大批行家到場競買，拍定金額高達2760萬5000元。

其次為台北地檢囑託士林分署拍賣之白色保時捷休旅車以236萬元拍定。其他還有賓士汽車、特斯拉汽車、日產汽車、中華汽車、鈴木汽車、國瑞小客車、福特六和貨車、中華大貨車、中華小貨車、日產小貨車、光陽重機、摩特動力機車、腳踏車等均以十分實惠的價格成交。

其餘拍定或變賣之動產包含格鬥機器人、三明治機、相機、原木傢俱、保暖觸控手套、moet香檳、歐舒丹擴香座、藍芽音響、金門高粱酒、普洱茶、水晶鍺墜、施華洛世奇水晶鍺手鍊、碧玉擺件、碧玉大白菜飾品、T恤、POLO衫、籃球、股票等物品。

行政執行署表示，各分署聯合拍賣於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，民眾可上官網（http://www.tpk.moj.gov.tw），或瀏覽各分署官網及FB專頁，查詢相關拍賣訊息。

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