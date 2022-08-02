蔡其昌台中戰隊成形！陳柏惟正式入列　隱形亮點卻是他

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蔡其昌今（2日）發布新聞稿公佈競選團隊名單，立委黃國書、莊競程、林靜儀及前立委洪慈庸將擔任戰區總督導，宣示台中隊大團結；前立委陳柏惟擔任青年總會長，帶領新世代同行。新聞稿透露，蘇嘉全近期內將帶領團隊與大家見面。
值得注意的是，團隊裡的黃國書、陳柏惟、洪慈庸目前都是無黨籍。台中8個立委選區，本屆6綠2藍，洪慈庸回防被國民黨立委楊瓊櫻奪下的選區（潭雅神后）、與豐原有地缘關係的蘇嘉全，顧守江啟臣選區（大豐原5區），兩人攜手舊山線，再結合現任6名綠委護住基本盤、鞏固陸戰。
不過洪慈庸先生卓冠廷參選新北市議員，未來她勢必兩邊跑。至於剛完成巡迴演講、在美閃婚的陳柏惟，返國後居家檢疫中，團隊宣佈由他擔任青年總會長，而非外界猜測的發言人，顯然有意讓陳柏惟在空戰領域發揮。
6名綠委中，最受矚目的不是曾爭取黨內提名的何欣純，而是已宣佈退黨的黃國書。接續林佳龍立委職務、連任2屆半立委的黃國書，曾打敗過蕭家淇、沈智慧等藍營強棒，在舊市區（東南中西區）實力堅強，但去年10月被爆在白色恐怖時代曾擔任線民，因此遭新潮流除名。事件爆發後，黃國書主動退出民進黨、宣佈任期結束不再競選連任。
黃國書「出事」不久正值中二立委補選，雖因身份敏感很少出現在公開場合，私底下卻積極幫林靜儀輔選，「黨性」堅強。蔡其昌對線民事件一直抱以悲憫態度，主張是威權時代的悲劇，不必苛責於個人，他頻頻對黃國書送暖，兩人一起出現在公開場合時，擁有立法院副院長頭銜的蔡其昌，致詞時一定會特別提到黃國書。
相較蔡其昌的精準凌厲，黃國書的溫和形象更能拉近舊市區的中間選民，加上已非新潮流成員，和綠營其他派系互動起來更無距離，他也投桃報李，在蔡其昌最弱的舊市區，全力拉抬他的聲勢。這些日子以來，支持者苦勸黃國書莫放棄政治，對於是否改變心意，黃國書低調表示沒想那麼遠，現在最重要的是打好市長選戰。