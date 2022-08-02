COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡其昌台中戰隊成形！陳柏惟正式入列　隱形亮點卻是他

▲前立委洪慈庸將加入蔡其昌競選團隊。（圖／洪慈庸臉書，2022.08.02）
▲前立委洪慈庸將加入蔡其昌競選團隊。（圖／洪慈庸臉書，2022.08.02）

記者顏幸如/台中報導

2022-08-02 21:29:182022-08-02 21:37:16

民進黨徵召台中市長參選人蔡其昌公佈競選團隊名單，除了已知的賴清德、蘇嘉全擔任榮譽主委、主委，其他4名縣籍民進黨立委分別擔任總幹事及總督導，另有3名無黨籍戰友正式入列，包括告別基進黨的陳柏惟、離開時力的洪慈庸，以及退出民進黨的立委黃國書。黃國書在舊市區實力堅強，正可補蔡其昌之不足，被喻為團隊的隱形亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌7月28日拜訪台中市議會民進黨團時，已透露競選團隊部份成員名單，包括榮譽主委是副總統賴清德，主委是前立法院長蘇嘉全；民進黨立委何欣純、張廖萬堅擔任總幹事，分別主掌縣區與市區；至於其他黨籍立委，則是各自選區的總督導。

蔡其昌今（2日）發布新聞稿公佈競選團隊名單，立委黃國書、莊競程、林靜儀及前立委洪慈庸將擔任戰區總督導，宣示台中隊大團結；前立委陳柏惟擔任青年總會長，帶領新世代同行。新聞稿透露，蘇嘉全近期內將帶領團隊與大家見面。

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌公佈競選團隊名單，除了黨內大咖，還有3名無黨籍戰友陳柏惟、洪慈庸、黃國書。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.02）
▲民進黨台中市長參選人蔡其昌公佈競選團隊名單，除了黨內大咖，還有3名無黨籍戰友陳柏惟、洪慈庸、黃國書。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.02）
值得注意的是，團隊裡的黃國書、陳柏惟、洪慈庸目前都是無黨籍。台中8個立委選區，本屆6綠2藍，洪慈庸回防被國民黨立委楊瓊櫻奪下的選區（潭雅神后）、與豐原有地缘關係的蘇嘉全，顧守江啟臣選區（大豐原5區），兩人攜手舊山線，再結合現任6名綠委護住基本盤、鞏固陸戰。

不過洪慈庸先生卓冠廷參選新北市議員，未來她勢必兩邊跑。至於剛完成巡迴演講、在美閃婚的陳柏惟，返國後居家檢疫中，團隊宣佈由他擔任青年總會長，而非外界猜測的發言人，顯然有意讓陳柏惟在空戰領域發揮。

6名綠委中，最受矚目的不是曾爭取黨內提名的何欣純，而是已宣佈退黨的黃國書。接續林佳龍立委職務、連任2屆半立委的黃國書，曾打敗過蕭家淇、沈智慧等藍營強棒，在舊市區（東南中西區）實力堅強，但去年10月被爆在白色恐怖時代曾擔任線民，因此遭新潮流除名。事件爆發後，黃國書主動退出民進黨、宣佈任期結束不再競選連任。

▲形象溫和的黃國書，在舊台中市紮根深，可彌補蔡其昌之不足。（圖／黃國書臉書提供，2022.08.02）
▲形象溫和的黃國書，在舊台中市紮根深，可彌補蔡其昌之不足。（圖／黃國書臉書，2022.08.02）
黃國書「出事」不久正值中二立委補選，雖因身份敏感很少出現在公開場合，私底下卻積極幫林靜儀輔選，「黨性」堅強。蔡其昌對線民事件一直抱以悲憫態度，主張是威權時代的悲劇，不必苛責於個人，他頻頻對黃國書送暖，兩人一起出現在公開場合時，擁有立法院副院長頭銜的蔡其昌，致詞時一定會特別提到黃國書。

相較蔡其昌的精準凌厲，黃國書的溫和形象更能拉近舊市區的中間選民，加上已非新潮流成員，和綠營其他派系互動起來更無距離，他也投桃報李，在蔡其昌最弱的舊市區，全力拉抬他的聲勢。這些日子以來，支持者苦勸黃國書莫放棄政治，對於是否改變心意，黃國書低調表示沒想那麼遠，現在最重要的是打好市長選戰。

▲黃國書近來積極為蔡其昌輔選。（圖／黃國書臉書，2022.08.02）
▲黃國書近來積極為蔡其昌輔選。（圖／黃國書臉書，2022.08.02）

裴洛西擬訪台　蔡其昌想用這些台中美食餵胖她

蔡其昌拜訪台中議會黨團　見20年前鮮肉照驚喊這3字

賀陳柏惟新婚　蔡其昌笑：孫悟空逃不出如來佛掌心

空戰盧秀燕反成七傷拳　蔡其昌今起強打陸戰廟口開講百場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀