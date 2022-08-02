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裴洛西訪台！桃機、松機收炸彈恐嚇　民航局：源頭在境外

▲臺灣桃園國際機場疫情期間超前部屬更新機場環境及軟硬體優化服務。（圖／NOWnews攝）
▲臺灣桃園國際機場疫情期間超前部屬更新機場環境及軟硬體優化服務。（圖／NOWnews攝）

中央社

2022-08-02 21:40:54

（中央社記者汪淑芬、吳睿騏台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚擬訪台，桃園國際機場與松山機場（台北國際航空站）今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇。交通部成立先期應變小組，初步追查，源頭都在境外。

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民航局發布新聞稿，桃園國際機場與台北國際航空站今天陸續接獲不明人士炸彈恐嚇，除兩機場成立現地應變小組外，交通部也於下午成立先期應變小組，由民航局長林國顯擔任指揮官，航警局與兩機場協同進駐。

民航局表示，警方已初步追查9通恐嚇訊息，相關訊息IP位址或電話源頭，均來自境外，相關細節，辦案人員進一步釐清中。

今日上午9時10分，有不明人士於桃機公司官網留言，揚言將於機場內部署3枚炸彈引爆，桃機公司隨即報警，民航局接獲通報後，立即要求全台各機場提升警戒，並由機場保全人員配合航警加強巡查；桃機公司之後又陸續接獲6通類似訊息，民眾以電子郵件或電話傳達恐嚇訊息，除了報案，桃機公司也於下午2時50分成立現地應變小組。

松山機場機場服務台下午3時50分與5時18分，也先後接獲恐嚇電話，指已於松機垃圾桶內放置炸彈、將綁炸彈到松機引爆等，台北航空站除立即報案，也同時成立現地應變小組。

交通部長王國材隨即指示成立先期應變小組，小組於下午5時30分成立。

林國顯指出，對於這9起恐嚇訊息，兩機場均「從嚴處理」，航警由警官帶隊，與機場保全人員仔細搜索機場各角落，除了航廈，停車場與其他可能地點均嚴密巡查。

林國顯表示，除了有接獲恐嚇訊息的桃機、松機成立現地應變小組，民航局已經要求全台所有機場加強警戒，除了增加巡查人力，並留意可疑人士。

航空警察局刑事警察大隊表示，已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全；另外也責成刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，並報請桃園地方檢察署指揮偵辦。（編輯：陳仁華）

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