歡迎美眾院議長裴洛西　陳其邁：台美關係更緊密

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，高雄市長陳其邁特別透過臉書表達誠摯的歡迎，也認為這是台美關係更緊密的象徵，也是自由民主國家彼此了解支持的展現，歡迎所有堅持自由民主的好朋友造訪台灣。
根據美國在台協會AIT資訊，這次國會訪問團成員，還包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano），眾議員戴爾本（Suzan Delbene）、眾議員克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）以及眾議員安迪‧金（Andy Kim），於2022年8月2日至3日訪問台灣。
將與台灣資深領袖會面討論美台關係、和平與安全，經濟成長與貿易、新冠疫情、氣候危機、人權、民主治理以及其他與雙方利益相關的重要議題。
陳其邁表示，身為現任美國眾議院議長的裴洛西，從政以來堅持人權價值，是25年來美國國會訪台最高層級的代表，為金瑞契之後，第二位訪台的美國眾議院院長。
陳其邁強調，在蔡英文總統捍衛台灣主權與實踐民主價值帶領下，無論是防疫、經貿、區域安全，台美關係都持續深化，更加穩健。
陳其邁也認為，包括裴洛西議長在內，我們誠摯歡迎所有堅持自由民主的好朋友造訪台灣。分享與見證同樣的民主和互助價值，更見證台美關係的「真朋友·真進展」。