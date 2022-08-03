中共宣布在台周邊6海域軍演　範圍大於96年台海危機

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國防部今天凌晨發布新聞稿指出，中共公布此演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅台灣重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定。
國防部強調，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾民眾心理為目標，此舉無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，請民眾安心，並同心支持國軍。
新華社報導警告，4日中午12點至7日中午12點演訓期間，船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。四方包圍的形勢如同對台灣東西南北海空域的3日封鎖。美國政治學者傅泰林比較1996年台海危機時，中共解放軍軍演與即將進行的6個台海周邊區域演訓範圍，其中鄰近高雄外海的面積明顯擴大，東部海域與巴士海峽也首次出現大範圍實彈射擊區域。
麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）比較95與96年台海危機時，解放軍在台海附近軍演的6處範圍。比較兩幅圖像，高雄外海的實彈射擊區域顯著擴大，若依據中方公布的經緯度，最接近高雄港的距離約為20公里。另外，相較於26年前共軍畫出的演習實彈射擊區域，東部海域與巴士海峽都出現大範圍海域，形成台灣東西南北4面包圍的態勢。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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