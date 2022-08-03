裴洛西訪台釀避險潮　科技股挫、泛歐指墨

美國眾議院議長裴洛西訪台，美中衝突升溫的憂慮讓市場避險情緒升溫，美元和黃金齊揚。另外，全球工廠數據疲弱，觸發衰退憂慮，泛歐指二連跌。
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歐洲三大指數盡墨。英國FTSE 100指數挫低0.06%(4.31點)、收7,409.11點。德國DAX指數挫低0.23%(30.43點)、收13,449.20點。法國CAC 40指數挫低0.42%(27.06點)、收6,409.80點。
2日裴洛西搭乘美國軍機抵台，為25年來第二次有眾院議長訪台，可能會把美中關係推向新低。分析師認為，裴洛西出訪應該不至於引發軍事衝突，但是擔心北京會對美國祭出新的貿易限制，作為報復。
歐洲科技股殺低，ASML Holding、ASM International、BE Semiconductor跌幅在1.2%~2.2%。
英國能源巨擘BP走升2.8%。該公司第二季獲利年增3倍，宣布調升股息並擴大回購庫藏股。BP表現佳，讓英股在歐洲三大指數中跌幅最小。
貨櫃航運大廠馬士基(Maersk)攀高2.1%。供應鏈堵塞拉高運價，該公司季度營收優於預期，第二度上調2022年的獲利展望。
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資料來源-MoneyDJ理財網