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火鍋、燒肉「照氣溫折扣」！天氣越熱省越大　曬照抓金幣

▲火鍋及燒肉業者推出「照氣溫折扣」的優惠幫大家降火氣，出示手機天氣APP即時氣溫，如溫度顯示34度，折扣即為66折，天氣越熱越便宜！適逢七夕情人節與父親節，加碼「錢世金生」曬出甜蜜合照打卡抓金幣。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲火鍋及燒肉業者推出「照氣溫折扣」的優惠幫大家降火氣，出示手機天氣APP即時氣溫，如溫度顯示34度，折扣即為66折，天氣越熱越便宜！適逢七夕情人節與父親節，加碼「錢世金生」曬出甜蜜合照打卡抓金幣。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-03 17:52:46

天氣越來越熱！除了靠冰品和手搖飲消暑，火鍋及燒肉業者推出食材「照氣溫折扣」的優惠活動幫大家降火氣，只要出示手機天氣APP即時氣溫，如溫度顯示34度，折扣即為66折，夏天開吃幾乎是保障6折起好康，天氣越熱越便宜！適逢七夕情人節父親節，加碼「錢世金生」曬出甜蜜合照打卡，還可以抓金幣折抵現金，或有機會抽中雙人套餐券。

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▲這一鍋皇室秘藏鍋物祭出兩波夏季優惠，單點食材「照氣溫折扣」，天氣越熱越便宜。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲這一鍋皇室秘藏鍋物祭出兩波夏季優惠，單點食材「照氣溫折扣」，天氣越熱越便宜。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
熱翻天！這一鍋皇室秘藏鍋物鼓勵大家「越熱越開鍋」，8/4～8/14推出「照氣溫折扣」的優惠，每日晚上9點前，出示手機天氣APP即時氣溫，如溫度顯示34度，折扣為66折，可折抵單點活動食材，（每人選購乙樣食材，每桌最高選購7樣；吃到飽店型除外）；晚上9點後則祭出指定肉品同品項第二件半價優惠。

並加碼「錢世金生」活動，民眾用餐時只要與前世情人（父母）或今生情人（另一半）合照，並將活動手舉牌入鏡、打卡上傳FB或IG，就有機會抽中現金折價券、人氣商品神仙牛肉、澳洲和牛板腱，及超好康的雙人套餐券。

而主打個人鍋物的這一小鍋，則祭出「盛夏COOL樂部」活動，8/15～8/31只要穿著短袖、或及膝短褲，內用開鍋任一主餐，即可享主餐肉加量8折；穿著背心、或膝上短褲則可享主餐肉加量5折，全台分店都適用喔。

▲燒肉童話也有「越熱越折扣」優惠，曬照再享金幣一把抓，可全額折抵單點品項。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲燒肉童話也有「越熱越折扣」優惠，曬照再享金幣一把抓，可全額折抵單點品項。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
同集團的燒肉同話也呼應「越熱越折扣」的優惠活動，8/15～8/31只要點任一雙人套餐並打卡FB或IG，依據當天中午11點氣溫，如溫度顯示40度，則享單點品項6折，（每份套餐上限3項商品）；台中麗寶店則直接祭出特選豚肉兩件7折。8/4～8/31只要用餐並打卡FB或IG，還可品嚐全台獨家食材伊比利豬舌。

8/4～8/14同樣加碼「錢世金生」活動（麗寶店不適用），點選任一雙人套餐，並與前世情人（父母）或今生情人（另一半）合照，並將活動手舉牌入鏡、打卡上傳FB或IG，即可獲得「金幣一把抓」機會，抓取金額多少，全額折抵單點品項，（燒肉同話活動優惠皆僅限平日）。

▲無菜單鐵板燒「明水然．樂」套餐精緻澎湃。（圖／樂多多集團提供）
▲無菜單鐵板燒「明水然．樂」套餐精緻澎湃。（圖／樂多多集團提供）
主打A5和牛與生猛龍蝦的「肉品＋海鮮」本格美味，無菜單鐵板燒「明水然．樂」以職人手藝搭配日本進口食器與和風擺盤，打造精彩14道料理的千元個人饗宴，受到饕客歡迎。尤其套餐內的「生猛龍蝦三味」，特別選用等級較高、肉質更為鮮彈緊實的青龍／澳洲水姑娘（或同等級龍蝦），從活龍蝦佐鮮刨烏魚子、龍蝦膏蒸蛋佐魚子醬到龍蝦頭味噌湯，將整隻龍蝦鮮美從頭吃到尾。

看準新竹地區的高消費能力，「明水然．樂」宣布進駐鄰近新竹火車站的林森路，即日起至8/31，推出全台三家門店同享開幕慶，期間用餐直接加贈「爆漿明太子小卷」乙份（價值200元）。

▲慶祝新竹林森店開幕，整個8月擴大松菸店與林口店同享，用餐就加菜優惠。（圖／樂多多集團提供）
▲慶祝新竹林森店開幕，整個8月擴大松菸店與林口店同享，用餐就加菜優惠。（圖／樂多多集團提供）

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