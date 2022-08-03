不滿裴洛西訪台　王毅：不要幻想阻撓中國統一大業

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚間抵達台灣，展開20小時訪台行程，對此，中國政府氣得跳腳，中國國務委員兼外交部長王毅更對美國喊話，「不要幻想阻撓中國統一大業」。
王毅表示，周邊國家的普遍願望不外乎求和平、謀穩定、促發展、圖共贏，然而美方將台灣問題引入地區戰略，與亞太人民期待背道而馳，渲染緊張、挑動對抗，十分危險和愚蠢。王毅強調，一個中國原則是國際關係基本準則，也是二戰後國際秩序的組成部分，美方應該停止違反聯合國憲章宗旨和原則的種種舉止，停止打「台灣牌」攪亂亞太地區。
王毅更怒嗆美國不要幻想阻撓中國的統一大業。他表示，「台灣是中國的一部分，實現國家完全統一是大勢所趨，是歷史必然。我們絕不會為『台獨』分裂和外部勢力干涉留下任何空間。美方不論以什麼方式支持縱容『台獨』，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨着民族復興而終結。」
對於中國政府的大動作反應，白宮呼籲北京不要拿裴洛西訪台故意做文章，做為挑起事端的藉口。國務卿布林肯強調，過去早有美國眾議長訪台的先例，若中方製造危機，責任該由北京負責。