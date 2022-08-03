裴洛西抵台！央行盯盤　新台幣早盤在30元上下震盪

美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台，中國大陸隨即宣布將在台灣周邊6海域軍演，也讓台海及中美關係更加緊張，美元指數回升，亞洲主要貨幣走貶，新台幣兌美元今（3）日一開盤再貶破30元整數大關，早盤一度來到30.026元、貶值3分，但在台股止跌反彈，出口商逢高出脫美元，加上中央銀行持續盯盤，新台幣盤中也回升到「29字頭」，一度觸29.99元，目前在30元上下震盪。
裴洛西訪台效應，不僅影響台海關係，也加劇美中緊張關係，加上經濟前景充滿不確定性，美股震盪收低，道瓊工業指數重挫逾400點。不過，台股今日開盤漲10.28點，加權股價指數以14757.51點開出，盤中一度翻黑，之後又回升，目前漲20餘點，
在國際匯市部分，在避險需求增加下，美元指數回升，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中韓元今日早盤貶至1311.95兌1美元，日圓亦貶至133.82兌1美元，新台幣兌美元同樣早盤也貶破30元整數大關。
新台幣兌美元今日早盤以30.02元、貶值2.4分開出，隨後進一步觸及30.026元、貶值3分，不過，在台股止跌及出口商逢高拋匯下，新台幣盤中也翻升回到「29字頭」，一度觸29.99元，只是在台海緊張關係未除及美台利差擴大之下，新台幣仍有貶值壓力，目前在30元上下震盪整理。