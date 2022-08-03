是你嗎？5-6月期統一發票13人抱走千萬大獎、12人中200萬

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財政部也將於今日下午公布5-6月期統一發票中獎清冊。根據財政部初步統計，這期統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬元特獎也開出了12張中獎發票。
而根據統一超商、全家、全聯日前自己公布的發票中獎情況，3家共開出5張千萬特別獎、3張200萬特獎，其中有1名消費者在台北市中山區的全家直學店只花費15元購買巧克力捲，就將千萬大獎抱回家；全聯開出的千萬特別獎開出門市為台南安中店，消費者花240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品。
統一超商這期則有3名消費者獲得千萬特別獎，其中1人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品，另1人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食，還有1人是在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元鮮食、飲品。
賦稅署也提醒民眾，今年5-6月期統一發票領獎期間為今年8月6日至11月7日，中獎者應於領獎期限（11月7日）內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。