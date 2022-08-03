裴洛西來台灣！CNN連線專訪Kolas Yotaka：不該恐懼強權
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2）日正式抵達台灣，引發兩岸高度關注，中共更多次揚言「會採取強而有力的措施」。對此，總統府前發言人、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka代表台灣接受CNN專訪「中國，不只是台灣或美國的問題。任何國家都不應該『恐懼』另一個蠻橫專制的強權」。
Kolas Yotaka在過去擔任總統府發言人時，主要負責國際媒體新聞處理及回應，曾多次接受外國媒體的專訪，並多次堅定表達台灣立場堅定捍衛「國家主權」；對於法國參議員訪台她認為意義重大，也呼籲歐盟與法國，不要如此懼怕中國。
此次，裴洛西抵達台灣後，她也在臉書PO文「無懼之人，歡迎來到無懼之國。我想，昨晚很多人跟我一樣都徹夜未眠。在全世界過去幾天的臆測，與中國的文攻武嚇後，美國眾議院院長裴洛西女士已於8月2號晚上22:45降落台北松山機場」。
而CNN也於裴洛西登台後連線專訪Kolas Yotaka「全台灣人民也都很開心在紛紛擾擾中，她最後能平安抵達。中華民國台灣是主權獨立的國家，任何國家都無權干涉她的行動與言論自由」。
Kolas Yotaka也分享台灣民眾對此事的想法「我們熱愛和平，但我們沒有把自身的安全依賴寄託在其他人身上，我們不求戰，但也針對最糟的情況做好萬全準備。台灣人並不孤單，我們也有能力為盟友堅守在島鏈前線」。
最後她在CNN專訪中重申「中國，不只是台灣或美國的問題，而是全世界都得面對的問題。任何國家都不應該『恐懼』另一個蠻橫專制的強權」。
此外，也在臉書感性寫下「昨晚，除了謝謝裴洛西女士的遠道而來外，也謝謝讓一切平安圓滿的國軍弟兄，以及無懼強權的國人。德不孤，必有鄰，台灣與其它國家一同守護島鏈的安全。天又亮了，我們將與堅強的盟友們寫下新的歷史」。（編輯：鍾怡婷）