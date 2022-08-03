裴洛西訪台氣壞中國　黨政軍官媒開罵：玩火必自焚

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚間10點44分抵達台灣，展開20小時的參訪行程，成為25年來首位訪台的美國眾院議長。裴洛西此行出發前，中國官方以各種激烈言辭恫嚇，希望美方能改變心意。但裴洛西不畏中方威脅以行動力挺台灣，氣壞中國官方，黨政軍所有官媒以頭版頭方式，大罵裴洛西玩火、侵犯中國主權、破壞台海和平等，除了官媒外，各涉台、涉美等官方機構，包括國台辦、中共人大、國防部、外交部，全都發布了痛罵裴洛西的文章。
綜觀8月3日中國各大官媒頭版，包括人民日報、解放軍報、人民日報海外版等媒體均被抨擊裴洛西，並以「竄訪台灣」形容這趟訪台行程，稱此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。儘管中國官媒用詞強硬尖銳，但內容幾乎千篇一律，沒有例外。
像是《人民日報》的頭版就以「中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石」，怒批裴洛西訪問「中國台灣地區」，是美方歪曲虛化掏空一個中國原則的危險行徑。《解放軍報》的頭版標題為「堅決捍衛國家主權和領土完整」，威脅將在「台島周邊開展一系列聯合軍事行動」、「是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告」。《人民日報海外版》則稱「火中取栗者必將玩火自焚」，強調「民進黨當局勾連美國出賣民族利益，只會給台灣帶來災難，給台灣同胞帶來禍患」。
中國官媒的內容都多是表達中方對於裴洛西訪台的反對與譴責，並重申「一個中國」原則，認為裴洛西不顧中方反對訪台的行徑是為「『台獨』分裂活動撐腰打氣」的玩火行動，玩火者必自焚。