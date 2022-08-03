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選戰開打！媒觀開發桌遊「選情風向球」　盼提升媒體素養

▲台灣媒體觀察教育基金會今（3）日發表「選情風向球」桌遊，盼提升大眾媒體素養。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.03）
▲台灣媒體觀察教育基金會今（3）日發表「選情風向球」桌遊，盼提升大眾媒體素養。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.03）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-03 15:50:10

選戰開打！台灣媒體觀察教育基金會今（3）日發表「選情風向球」桌遊，盼透過遊戲，讓玩家了解自己在接收、點閱、分享訊息的同時，都可能影響民主社會的運作，讓大眾重視不實訊息與新聞的影響，對帶風向的訊息有所警覺，反思如何對媒體訊息作出選擇等，盼提升大眾媒體素養。

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媒觀董事長羅世宏表示，今天全台灣都在關注裴洛西來台，她來是要支持台灣的民主，而台灣民主最重要的活動就是「選舉」，這是公民參與最直接的表現，可以影響公共政策、民主政治的健全運作，但每到選舉，難免會有各式各樣競選宣傳、造勢活動，其中不乏負面選舉、抹黑、造謠等，傷害民主，為避免不當選情資訊操作，尤其是虛假不實的訊息，影響選民判斷，媒觀首次開發桌遊，盼民眾透過遊戲，了解選舉當中，需要哪些資訊，以及如何判斷各陣營訊息。

台灣事實查核中心總編審陳慧敏指出，假訊息會在爭議性議題裡「見縫插針」，激起不同陣營的情緒，讓大眾感到憤怒、對立，而失去討論空間，今年5月起，查核中心收到許多教育、性別議題的不實訊息；另外，過去在選舉前夕、當天與選後，查核中心都會都到大量與作票有關的不實訊息，包括攻擊、抹黑選務作業，甚至有惡意剪輯的影片，去誤導民眾、激起對立。

媒觀指出，「選情風向球」還原選舉過程中，社會充斥「多元人權」、「經濟建設」、「民生社福」、「外交兩岸」等議題的各式訊息，玩家可以決定要查證或分享哪些訊息，而這些選擇會影響選情風向，最後玩家要讓自己支持的候選人當選才獲勝。

遊戲中有「訊息卡」與「查證卡」2種卡牌，其中包括電視、網站、社群媒體等不同平台的訊息，玩家可以在「訊息卡」中，從不同平台呈現的訊息樣貌、合理性、是否有資料來源等，練習評估訊息的可信度；從「查證卡」中學習識讀訊息的技巧，認識查證的方法與工具。

媒觀提到，因應108課綱教學現場對媒體素養教材的需求，媒觀除桌遊外，還提供教師手冊，協助教師帶領學生「玩中學」；「選情風向球」將搶先在8月22日至24日的媒體素養營隊「媒想過的事」讓學員體驗，將於9月初發行、展開後續教材推廣工作，預計推廣至國高中，民眾可在8月底透過媒觀官網臉書與桌遊通路取得該桌遊。

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