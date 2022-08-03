COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄鼠窩害鄰近房價跌慘！同巷千萬透天厝　現只剩650萬

▲高雄恐怖鼠窩因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄恐怖鼠窩因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生。（圖／高雄市環保局提供）

編輯中心／綜合報導

2022-08-03 12:46:24

高雄市三民區克武路一棟透天民宅，堆滿垃圾淪為「鼠窩厝」，周遭鄰居苦不堪言，環保局強制介入後，耗時5天清出近32噸垃圾，但長久以來的髒亂環境所致，該巷弄透天厝也跟著掉價，不少人看房後無法接受也放棄，也讓該處原本破千萬的物件，最近期一次的成交金額僅650萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一般來說，高雄透天厝行情約可達千萬，但根據實價登錄顯示，該處近期兩筆成交金額，一件700萬、一件僅650萬，都比市場價還要低，很可能是與環境惡劣有關，房仲業者更直指該處隔壁、對面的物件「可說是幾乎賣不掉」。

回顧該民宅案情，高雄市環保局接獲檢舉，三民區克武路一棟透天民宅堆滿垃圾，附近鄰居半年內就抓到148隻老鼠，環境惡劣，因此在上（7）月26日強制介入，耗時5天才完成該棟「米奇窩」的清理作業，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、吊車1台、消毒機具4台清理髒亂並加強環境消毒，累計清理31.58噸一般垃圾，及2.63噸資源回收物，還有廢棄車輛3部、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物，另由住戶飼養的寵物貓，已交由市府動保處協助安置照顧，另尋獲的現金也已轉交其親友保管。

環保局也表示，此次清理行動，總共清出31.58噸垃圾，且經計算，屋主需付總清理費用68萬2745元和吊車費1萬8千元，以及14張罰單4萬4700元，總額高達74萬5445元的清理費用。（編輯：林莞茜）

▲高雄市三民區一處髒亂民宅淪為鼠窩，環保局近5天來一共出動239名清潔員、近30車次垃圾車及回收車，最終清出31.58噸垃圾。市府表示，相關清潔費用將依規定，由當地區公所向使用人求償。（圖／高雄市環保局提供）
▲高雄市三民區一處髒亂民宅淪為鼠窩，環保局近5天來一共出動239名清潔員、近30車次垃圾車及回收車，最終清出31.58噸垃圾。市府表示，相關清潔費用將依規定，由當地區公所向使用人求償。（圖／高雄市環保局提供）

高雄「黃金鼠窩」成功搗毀一半！奇耙男不願搬離　身份曝

耗時5天！高雄「米奇窩」清出近32噸垃圾　天價費用曝光

耗時5天！高雄「鼠窩宅」清理完成　清潔員開心合影慶祝

台61南下後龍匝道車禍！砂石車彎道失控翻車　主線封閉中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀