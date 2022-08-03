非元首外籍人士最高等級！特種大綬卿雲勳章這些人都獲頒
美國眾議院議長裴洛西昨（2）日晚間抵達台灣後，今（3）日一早隨即前往立法院拜會，之後也前往總統府會面總統蔡英文。而總統蔡英文在與會中，也頒授「一級特種大綬卿雲勳章」給裴洛西。而該枚勳章，也是我國授予「非元首」外籍人士中，級別最高的勳章。而除了裴洛西以外，現任貝里斯總理布里仙紐（John Briceño），以及法國參議院友臺小組主席李察（Alain Richard）也都曾獲頒。
卿雲勳章為我國文職勳章，於民國30年（1941年）時制頒，總共分為一至九等，頒授對國家著有勳勞之公務員，與貢獻卓著之非公務員或外籍人士。而按照我國《勳章條例》之規定，卿雲勳章與景星勳章的受勛條件相同，但卿雲勳章之勛位相對景星勳章為高，也是目前「非元首級」的外籍人士，獲頒最高等級的勳章。
而曾經獲頒卿雲勳章中最高等級的「一級特種大綬卿雲勳章」者，最早獲頒的則為已故總統蔣中正；國父孫中山的妻子宋慶齡以及蔣中正的妻子宋美齡也都曾以公務員之身份獲頒。而自民國61年起，歷任副總統、行政院長、監察院長、司法院長等，幾乎都為一級特種大綬卿雲勳章的獲頒者；至於非公務員身份的本國籍人士，截至目前為止僅只有台積電創辦人張忠謀獲頒。
外籍人士部分，首位獲頒一級特種大綬卿雲勳章者，則為時任泰國王后詩麗吉；在裴洛西之前，最後一位獲頒者則為現任貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）。時任韓國國會議長丁一權、日本前首相安倍晉三的祖父岸信介、法國參議院友臺小組主席李察（Alain Richard），也都是獲頒對象之一。