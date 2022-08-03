漢堡王8月送7組「買1送1」 牛肉堡45元、紅豆聖代全台賣
漢堡王8月最新「買1送1」優惠券曝光！適逢七夕情人節與父親節甜蜜出擊，再度祭出7款好料，牛肉堡、辣薯球、薯條、中杯咖啡都買1送1超划算，牛肉堡1個才45元。個人餐只要100元起跳，經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋小可才100元；雙肉雙層美味系列超省只要119元。整張8月「霸王省優惠券」現省2783元！還有人氣隱藏美味「萬丹紅豆聖代」全台聖代販售店期間限定開賣。
漢堡王8月祭出高 CP 值「堡點」，即日起推出「霸王省優惠券」，光是「買1送1」餐點就有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、辣薯球、中薯、中可、中杯綠茶、中杯咖啡，7款通通都買1送1超划算。
最划算的個人餐，經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋小可才100元，超省餐雙肉雙層美味系列也只要119元；雙人激省餐則最高現省百元；多人分享餐安格斯牛肉吃堡飽只要369元起，外帶內用都享優惠。
還有King Deals超省餐香菜系列好評加碼，全新端出辣味花生香菜雙豬扒堡限量上市；人氣隱藏美味「萬丹紅豆聖代」，8/9起全台聖代販售店期間限定開賣，（售完為止）。全台火烤美味專賣店也將獨家販售推出4.4oz萬丹紅豆牛肉堡；基隆仁二店更於8/10祭出開幕優惠。
另外，肯德基8/6(六)～8/8(一)限時三天，肯德基推出父親節「爸氣爽嗑歡聚餐」期間限定優惠，整桶滿滿的8塊咔啦脆雞搭配6顆人氣，原價738元直接下殺54折，限時優惠只要399元！頂呱呱8/2～8/8推出「大吃一斤」限定優惠餐199元；還可享有呱呱包45元（原價60元）、地瓜薯條35元（原價60元）、指定飲品25元（原價35元）等商品銅板加價購優惠。