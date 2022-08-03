裴洛西今會晤蔡英文　國台辦跳腳急批：這是加速自身覆滅

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬曉光接著指出，蔡政府刻意製造兩岸對抗，綁架台灣民意，煽動社會民粹，極力打壓島內主張兩岸關係和平發展與和平統一的正義力量與理性聲音；勾結外部反華勢力，在國際上從事「台獨」分裂活動，置台海和平、台灣民眾安危於不顧，執意推動佩洛西竄台，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對立面，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。
馬曉光強調，「我們正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵」；並稱歷史已經並將繼續證明，搞「台獨」分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗，「任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」
此外，中國也於外交層級方面進行諸多抗議，包含中國駐美國大使秦剛也向美國白宮國安會與國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議；中國外交部長王毅今早也發出最新聲明，指出美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，並正告立刻停止打「台灣牌」，警告「過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口」，並重申「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。