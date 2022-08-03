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裴洛西今會晤蔡英文　國台辦跳腳急批：這是加速自身覆滅

▲中國國台辦發言人馬曉光，今（3）日再度就裴洛西訪台會見總統蔡英文一事進行抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光，今（3）日再度就裴洛西訪台會見總統蔡英文一事進行抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-03 12:41:52

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，今（3）日上午由總統蔡英文與府方高層們接見裴洛西一行人，連日揚言制裁的北京方面則再度透過國台辦發表聲明，強調「蔡英文及民進黨當局挾洋自重，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵」。

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蔡英文今（3）早接見裴洛西一行人，並頒授「特種大綬卿雲勳章」，午間也召開小型媒體記者會，行程排好排滿；而在北京方面，國台辦發言人馬曉光同樣在今日召開記者會並對此表達不滿，會上馬曉光批評「蔡英文及民進黨當局長期以來頑固堅持『台獨』立場，拒不承認『九二共識』，公然宣揚『兩國論』，肆意攻擊『一國兩制』，在島內全方位推行『去中國化』，操弄『法理台獨』」

馬曉光接著指出，蔡政府刻意製造兩岸對抗，綁架台灣民意，煽動社會民粹，極力打壓島內主張兩岸關係和平發展與和平統一的正義力量與理性聲音；勾結外部反華勢力，在國際上從事「台獨」分裂活動，置台海和平、台灣民眾安危於不顧，執意推動佩洛西竄台，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對立面，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

馬曉光強調，「我們正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵」；並稱歷史已經並將繼續證明，搞「台獨」分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗，「任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

此外，中國也於外交層級方面進行諸多抗議，包含中國駐美國大使秦剛也向美國白宮國安會與國務院提出嚴正交涉，表達強烈抗議；中國外交部長王毅今早也發出最新聲明，指出美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，並正告立刻停止打「台灣牌」，警告「過去的錯誤不能成為今天重犯的藉口」，並重申「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。
 

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