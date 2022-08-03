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共軍實彈演習牽動台股　財長：國安基金密切關注

▲中美洲銀行（CABEI）今（3）日舉辦「我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐我國國家辦事處設立1週年慶祝活動」，表彰該行與我國30年長久夥伴關係及對駐我國國家辦事處之重視，財政部長蘇建榮（右二）等人應邀出席，並參與該行駐我國國家辦事處揭牌儀式。（圖／財政部提供）
▲中美洲銀行（CABEI）今（3）日舉辦「我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐我國國家辦事處設立1週年慶祝活動」，表彰該行與我國30年長久夥伴關係及對駐我國國家辦事處之重視，財政部長蘇建榮（右二）等人應邀出席，並參與該行駐我國國家辦事處揭牌儀式。（圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-03 13:06:32

美國聯邦眾議院議長裴洛西來台參訪，中國大陸隨即宣布將在台灣周邊6海域軍演，引發台海緊張，也牽動台股表現。對此，財政部長蘇建榮今（3）日坦言，短期確實有顯著影響，但金融市場來來去去，加上國安基金也已取得授權，將隨時視情況做適當處理，財經部會也會密切關注後續發展。

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蘇建榮今日出席我國加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨該行駐台國家辦事處成立1週年的慶祝活動，他在致詞時指出，加入CABEI對我國具有重大意義，我國得透過CABEI協助中美洲區域經濟與社會發展及整合，善盡國際社會成員責任。此外，為強化與亞洲資本市場連結，並深化與我國合作，我國全力支持CABEI在台灣設立國家辦事處，是CABEI於中美洲以外及亞洲所設立第一個國家辦事處，為深化雙方合作關係重要里程碑。

他還說，為促進我國與中美洲地區經貿關係，這次慶祝活動後舉辦商業及投資論壇，討論台灣與中美洲統合體（SICA）國家於數位轉型、創新及技術合作展望，分享因應氣候變遷、性別平等及促進鄉村永續發展金融工具及技術合作經驗，探討創新及永續發展建設投資合作商機。財政部也強調，這次CABEI總裁率團訪台參加慶祝活動，彰顯我國與該行堅定的夥伴關係，雙方將持續密切合作，共創我國與中美洲繁榮發展。

面對裴洛西訪台，引發台海緊張，是否對台股造成衝擊？蘇建榮受訪時表示，昨日台股下跌逾200點，跌幅約1.56%，不過，陸股跌幅更深，國安基金也緊盯情勢發展，而且7月中旬已授權適時進場護盤，相關幕僚會密切關注。

至於會不會擔心外資撤出？蘇建榮認為未必，但他坦言，短期確實會對台股有影響，但金融市場來來去去，財政部、央行、金管會等財經部會將留意整體走勢，加上台灣實體經濟上半年表現依舊穩定，下半年情勢會繼續觀察。

對於中國大陸祭出反制措施的影響，蘇建榮認為，若就遭禁最多的「調製食品」觀察，去年我國有出口調製食品的廠商有3399家，有將近一半有對陸港出口，而近年我國調製食品出口約15至20億美元，對陸港出口約6、7億美元，占比在3成至4成，對調製食品業者有一定影響，但今年上半年，出口陸港占總出口比重僅0.1%，對總出口衝擊不大。

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