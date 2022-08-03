活著，就是勝利 9名抗癌勇士獲周大觀圓夢助學金

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黃偉哲表示，面對人生不同的境遇，這些孩子展現出非凡的生命力，勇敢接受種種挑戰，為平凡的生命激起動人樂章。本次受獎的9位學生都是勇敢抗癌的生命鬥士，有些人的家庭並不富裕，在面對經濟的壓力外還要受病痛所苦，但他們各個展現樂觀積極的態度，不僅成功克服逆境，還一心想著幫助更需要幫助的人，這樣的人生智慧值得好好表揚。受獎的孩子們都傳達出他們就算遇上重大挫折也不放棄的精神，展現出生命的韌性，讓人十分敬佩。
9位獲獎的勇士中，其中吳子誠、吳子賢為兩兄弟，爸爸吳家政表示，弟弟子賢在幼稚園時因身高低於同學至醫院檢查，才知道罹患黏多醣症。後來哥哥子誠也檢查出黏多醣症，發現父母為隱性基因而遺傳給孩子。黏多醣症患者體內細胞無法產生分解黏多醣所需的酶，導致黏多醣漸漸堆積在細胞、結締組織及許多的器官中，進而傷害了器官的結構與功能。之後會有脊椎成S型，及胸凸骨鬆問題，所幸兩兄弟開朗樂觀，弟弟子賢在校成績優異，與同學互動佳。哥哥子誠的願望是想一名You touber，為了圓夢，他努力專研拍攝影片技巧，希望早日實現當網紅的夢想。
周大觀文教基金會表示，為確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，陪伴所有罹癌學生用愛抗癌‧活出希望，歡迎各界推薦抗癌圓夢助學金申請學生，讓他們的生命奮鬥故事可以感動更多的人。
今年周大觀抗癌圓夢助學金得主名單：李欣恬(大灣高中、清華大學傑出校友)、賴瑞謙(仁德國中傑出校友，中華醫事科技大學五專部）、林慶文(台南特殊教育學校)、陳佳璟(台南女中)、侯妍蓉(新化國中)、王詩涵(隆田國小)、吳柔嫻(南英商工)、吳子賢(海東國小)、 吳子誠(安南國中)