活著，就是勝利 9名抗癌勇士獲周大觀圓夢助學金

周大觀文教基金會今 (3) 日在台南市府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，共有 9 位抗癌勇士獲獎，台南市長黃偉哲與周大觀文教基金會創辦人周進華共同為得獎勇士加油打氣。嘉勉罹癌勇士勇於抗癌的精神及家人無私的陪伴與付出，並祝福孩子有更多的力量，勇於築夢，把握每一刻，活出生命的精彩。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲表示，面對人生不同的境遇，這些孩子展現出非凡的生命力，勇敢接受種種挑戰，為平凡的生命激起動人樂章。本次受獎的 9 位學生都是勇敢抗癌的生命鬥士，有些人的家庭並不富裕，在面對經濟的壓力外還要受病痛所苦，但他們各個展現樂觀積極的態度，不僅成功克服逆境，還一心想著幫助更需要幫助的人，這樣的人生智慧值得好好表揚。受獎的孩子們都傳達出他們就算遇上重大挫折也不放棄的精神，展現出生命的韌性，讓人十分敬佩。

9 位獲獎的勇士中，其中吳子誠、吳子賢為兩兄弟，爸爸吳家政表示，弟弟子賢在幼稚園時因身高低於同學至醫院檢查，才知道罹患黏多醣症。後來哥哥子誠也檢查出黏多醣症，發現父母為隱性基因而遺傳給孩子。黏多醣症患者體內細胞無法產生分解黏多醣所需的酶，導致黏多醣漸漸堆積在細胞、結締組織及許多的器官中，進而傷害了器官的結構與功能。之後會有脊椎成 S 型，及胸凸骨鬆問題，所幸兩兄弟開朗樂觀，弟弟子賢在校成績優異，與同學互動佳。哥哥子誠的願望是想一名 You touber ，為了圓夢，他努力專研拍攝影片技巧，希望早日實現當網紅的夢想。

周大觀文教基金會表示，為確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症，陪伴所有罹癌學生用愛抗癌‧活出希望，歡迎各界推薦抗癌圓夢助學金申請學生，讓他們的生命奮鬥故事可以感動更多的人。

▲台南市共有9位抗癌勇士獲周大觀文教基金會抗癌圓夢助學金（圖／記者林怡孜攝，2022,08,03）

今年周大觀抗癌圓夢助學金得主名單：

李欣恬 ( 大灣高中、清華大學傑出校友 )、

賴瑞謙 ( 仁德國中傑出校友，中華醫事科技大學五專部）、

林慶文 (台 南特殊教育學校 )、

陳佳璟 (台 南女中 )、 侯妍蓉 ( 新化國中 )、 王詩涵 ( 隆田國小 )、