全台戶政首創！新興戶政事務所建置VR攝影棚建置結婚背板

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青年局局長張以理表示，比起鋪張排場，時下年輕人更傾向將生命的重要時刻，透過設計展現簡約、個性化且充滿意義。藉由此次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，不僅為新人重要時刻加入設計美感元素，增添了濃厚儀式感，更融合地方特色展現新世代設計風格！這次計畫特別感謝民政局大力支持與協助，推薦與協調戶政事務所全力支持，讓青年設計力恣意揮灑，實踐設計創就業的價值。
新興戶政事務所此次搭配高雄超夯打卡景點計有駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景，及日本京都市、美國紐約市街景，打造沉浸式氛圍新體驗，透過高科技虛擬實境技術的場景轉換，讓小資或無法出國的新人可以一鍵從高雄景點跳躍到國外拍攝結婚登記紀念照。
青年局也指出，這次媒合青年設計力介入戶政美學改造，除媒合LADYBUG創辦人李君慈及高雄在地青年新銳設計師分別創作外，並邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」搶先體驗，即日起鼓山、鹽埕、新興、左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、旗山、美濃、仁武、鳥松、三民、苓雅、鳳山、前鎮、旗津、小港、林園、大寮20處戶政事務所邀請大家一起來高雄市20處戶政事務所打卡拍照，推廣青年設計力即可獲得IPHONE 13 128G、高雄英狄格酒店1泊2食、Gogoro VIVA BASIC抽獎機會。更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方帳號，歡迎各界朋友追蹤分享、踴躍參與。