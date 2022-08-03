七夕超甜蜜！英迪格攜手世界麵包冠軍　打造甜蜜蜜下午茶

高雄英迪格酒店自今年4月起即與王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」合作，為酒店2樓Wok on the Park全日餐廳的早餐餐檯客製特色麵包，並於中秋佳節聯名推出「盈月流金中秋禮盒」，深受好評。七夕情人節前夕，更推出「甜蜜下午茶套餐」，餐點包含王鵬傑匠心獨具的手作蛋糕，搭配義大利手作冰淇淋，激盪出甜美的味蕾火花。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲高雄英迪格酒店與世界麵包冠軍王鵬傑攜手，推出「盈月流金中秋禮盒」、「甜蜜下午茶套餐」。（圖／記者陳美嘉攝）特製甜蜜下午茶套餐，由王鵬傑研發製作6款蛋糕，微酸清新的「檸檬千層蛋糕」、濃郁可口的「巧克力千層」、香濃綿滑的「原味生乳捲」、香甜濃醇的「香蕉巧克力生乳捲」、以及乳香綿密的「巴斯克乳酪蛋糕」(另有巧克力口味)，蛋糕口感細緻綿密，每一口都能吃出王鵬傑師傅絕佳的好手藝。▲「甜蜜下午茶套餐」餐點包含王鵬傑匠心獨具的手作蛋糕，搭配義大利手作冰淇淋。（圖／記者陳美嘉攝）特別的是，每款蛋糕搭配2球台中網美店-「I'm Talato 塔拉朵義式冰淇淋」的義式手工冰淇淋，以在地小農水果製成的冰淇淋沁涼酸甜，像極了美好的愛情。每份套餐299元+10%，隨餐附贈飲品一杯，即日起在酒店1樓Craft咖啡廳每日限量供應，訂位歡迎電洽: 07-2721888。▲酒店於七夕情人節前夕推出「甜蜜下午茶套餐」，住宿則規劃「果然一夏Summer Fruit Fun」住房專案。（圖／記者陳美嘉攝）高雄英迪格住宿方面也推出「果然一夏Summer Fruit Fun」住房專案，即日起至8月31日止，預訂入住此專案即享有夏日迎賓水果特調、每日半自助早餐無限量供應、水果主題美饌，以及Minibar沁涼飲品，每房每晚最低4088元起(稅及服務費另計)，讓情人陶醉在酸酸甜甜的浪漫滋味裡。平日週日至週四搭配國旅補助及高雄市政府的加碼優惠，每房每晚最高可折抵1500元，平均每人每晚最低只要1300元起，就能享受一泊二食的超值優惠！訂房專線: 07-2721666。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 慶祝父親節！嗑鍋、吃燒肉還能抽獎試手氣「冰品市集嘉年華」來了 全家作伙到哈瑪星呷冰七夕情人節告白助攻！連鎖茶飲推女神系飲品七夕神助攻 高雄必拜「月老廟」大公開