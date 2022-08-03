曾嗆擊落裴洛西座機　胡錫進找台階：中國有突破

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當裴洛西昨晚率團搭乘專機抵達台灣時，中國網路上出現大量憤怒語言，胡錫進反成砲轟目標，有網友批評伴飛的建議愚蠢，沒有一點可行性、機毀人亡說更是荒唐。
另有網友質疑他高調建議伴飛及穿越台灣都做不到，老百姓怎麼看待國家信譽問題，還批評他挑起民族情緒被反噬是活該，認為他閉嘴就是對國家最大貢獻。
胡錫進今天發文表示，外交努力和輿論鬥爭沒能攔住裴洛西訪台，老百姓有些失望，挺正常的。有些人拿他當出氣筒，也必須聽著。國家面臨重大博弈，「我是自願投身輿論戰的一隻鷹」。
他說，裴洛西落地了，當然反映中國的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，「沒能伴飛穿越台灣，這點我也很遺憾。但必須看到，博弈在持續，它可不是佩（裴）洛西在台灣這不到24小時的事」。
胡錫進說，解放軍宣布要圍著台灣本島在6個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是「炸魚」，「但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗就是武統台灣的一次綜合演練」。
他表示，「大陸是沒擋住佩（裴）洛西登島，但我們真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。佩（裴）洛西有她和美國的突破，我們也做了我們的突破」。
文末他聲稱自己經歷了無數風雨，成了輿論場上真正的長壽者，會繼續寫，且不會停止主張解放軍戰機飛越台灣。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110803