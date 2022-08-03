「星光二班」久違合體聚會！ 梁文音：太吵被關進包廂

歌唱選秀節目「超級星光大道」捧紅許多實力派歌手，其中第二屆的「星光二班」畢業後，更是延續了參賽者的好感情！歌手曾沛慈、梁文音、李千那、魏如昀、黃美珍、林佩瑤以及林宜融，昨（2）日相約聚會，餐廳裡眾星雲集！許久未見的七個女孩們相見歡，開心暢聊一個下午，曾沛慈忍不住說「星光二班真的好吵！」梁文音也在IG上分享，一行人因為太吵而被「關進包廂」的限時動態，笑說：「就是我們太吵才被趕進來的！」





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▲眾人一同慶祝星光二班雙喜臨門 （圖／翻攝自李千那IG限時動態）

星光二班難得齊聚，梁文音特別準備了蛋糕，慶祝曾沛慈的新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》即將發行，以及預祝日前證實懷孕的林宜融順利生產，眾人一同慶祝星光二班雙喜臨門！一行人的好感情讓網友直呼好感動，「好喜歡看你們聚在一起」「回憶殺！」「真令人懷念」。





▲星光二班開心聚會，暢聊一個下午（圖／翻攝自魏如昀IG）

向來不喜歡參加聚會的李千那，也意外現身此次的聚會，笑說「隔壁的朋友對不起，我們好吵……」魏如昀也在IG上發文，「你們都在，我們都在，真好。嘰嘰喳喳，吵吵鬧鬧，真好。」黃美珍也表示：「好久沒跟大家聊天了，還是很勁爆！」星光二班齊聚勾起紛絲的回憶殺，網友看了紛紛留言，「好想要去坐在隔壁桌被吵」「被吵也心甘情願啦！拜託吵我！」「是星光二班欸 好想念你們啊」。



