柯文哲稱台灣應左右逢源　陳時中：如同感情中劈腿

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，今（3）日會見總統蔡英文等重要人士。民進黨台北市長參選人陳時中被問及相關問題時表示，中國的挑釁軍演並不恰當，而台北市長柯文哲表示在外交關係上，台灣應該要左右逢源，陳時中表示，這很難，政治上想要左右逢源就變牆頭草，感情上想要左右逢源最後就變劈腿，「我相信大家都想要多方得利，人生、政治都需要選擇，我們需要選正確的路、走正確的路」。
陳時中表示，他認為中國軍演的行為不恰當，有朋友來台灣，中國擺出這樣的陣仗，是不恰當的行為。至於台灣會付出什麼樣的代價？「我想自由民主都是有代價，我們平常心，在蔡英文領導下，我們奮發自強」。
被問及裴洛西談到台灣防疫是典範，陳時中則說，這是全民防疫的成果，900多天來全民與指揮中心、各層級政府單位大家一起努力，「有這樣評價，我們覺得很欣慰」。
至於柯文哲針對裴洛西訪台表示，台灣應該左右逢源，不必與中國交惡，陳時中表示，大家都想左右逢源，事實上很難左右逢源。政治上想要左右逢源就變牆頭草，感情上想要左右逢源最後就變劈腿，「我相信大家都想要多方得利，但人生、政治都需要選擇，我們需要選正確的路、走正確的路」。
另外被問及國民黨台北市長參選人蔣萬安聲稱歡迎裴洛西，但其陣營對裴洛西來台大表不滿，陳時中說，「整個團隊看起來，就有點想要左右逢源的感覺」。