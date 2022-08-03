央行力守30元防線 新台幣尾盤由貶轉升收29.99元
美國聯邦眾議院議長裴洛西來台參訪，中國大陸隨即宣布將在台灣周邊6海域軍演，引發台海緊張，中央銀行總裁楊金龍出面喊話要大家放心，新台幣兌美元今（3）日也在央行力守30元防線下，尾盤由貶轉升，終場收在29.99元，較前一交易日小升0.6分，台北外匯經紀公司成交量9.26億美元。
裴洛西來台牽動美中台敏感神經，亞股今日雖漲多，但幅度有限，日韓股市漲0.5%到0.7%，陸港股漲0.4%到0.8%，台股則觀望氣氛濃厚，盤中最低來到14673點，尾盤有電子股拉抬，終場反漲29點，收在14777點，漲幅0.2%，只是外資在台股仍賣超新台幣61.15億元。
在國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元走貶，其中韓元今日收在1310.30兌1美元，日圓則在133.14兌1美元震盪，新台幣兌美元則是在30元上下震盪整理。
新台幣兌美元今日早盤以30.02元、貶值2.4分開出後，一度下探30.026元、貶值3分，但隨著台股反彈，加上出口商也逢高拋匯，新台幣一度止貶回升，並重回「29字頭」，之後則在30元附近震盪，直到收盤前30分鐘，新台幣又開始拉尾盤再回到「29字頭」，甚至收盤最後一刻由貶轉升，終場收在29.99元，較前一交易日升值0.6分。