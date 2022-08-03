學習歷程檔案、小論文常見抄襲 高中生以為改寫不算抄襲
近來政治人物屢遭踢爆論文涉及抄襲，抄襲比對系統業者發現，68%疑似抄襲文本案例，皆來自不當引用，另外，針對高中生的調查顯示，高中生普遍不知抄襲的嚴重性，抄襲主因在於「不理解甚麼是抄襲，認為只要有改寫便不是抄襲」，其次則為「認為抄襲也不會有人發現」。
中文抄襲比對系統業者「快刀」總經理林政宏今（3）日表示，很多學生以為，改寫自其他論文整理好的數據或資料，就不算抄襲，且不會被發現。但事實上抄襲種類包括逐字抄襲 、馬賽克抄襲、改編抄襲、自我抄襲、圖片抄襲等多種方式，只要把別人的文字或想法，放在自己的論文中，卻沒有說明從哪裡來的，假裝是自己原創想法，即便是幾個字也算抄襲。
「快刀」在109年、110學年度曾免費提供全國高中小論文比賽進行抄襲比對，並對使用高中進行調查，發現高中生普遍不知抄襲的嚴重性，高中生產生抄襲行為，主要原因在於「不理解甚麼是抄襲，認為只要有改寫便不是抄襲」，其次則為「認為抄襲也不會有人發現」。
林政宏指出，過去，高中小論文與閱讀測驗比賽主要的抄襲比對方式，是將有疑慮段落透過Google進行比對，但隨著108課綱上路，有許多探究課程，需要學生完成專案報告、閱讀心得、科展報告、小論文等，未來可作為學習歷程檔案，在大學甄選時成為備審資料，目前有9成5以上高中，都認為抄襲比對系統的導入為必須。
林政宏建議，從國、高中時期透過科技工具協助，建立學生學術倫理的觀念刻不容緩，應養成學生更具原創的競爭力。