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Vespa LX 125 i-get ABS「冰河灰」、「薄荷綠」新到港

▲ Vespa LX 125 i-get ABS「冰河灰」、「薄荷綠」新到港
▲ Vespa LX 125 i-get ABS「冰河灰」、「薄荷綠」新到港

2GameSome - 有車賞

2022-08-03 16:55:00

總代理太古運通最新引進 2022 年式 Vespa LX 125 i-get ABS，除了進化為符合台灣七期環保法規的歐盟五期（EURO 5）新車，更升級搭載 ABS 防鎖死煞車系統，以及亮度雙倍提升的 Class D LED 頭燈照明；二款人氣車色「Grey Delicato 冰河灰」、「Green Relax 薄荷綠」也同步繽紛登場。首批到港新車 8 月起全通路開賣，限時購車優惠加碼送新台幣 3,000 元中油加油金。

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升級版 Vespa LX 科技與環保並存2022 年式升級版的全新 Vespa LX 125 i-get ABS，通過嚴格的歐盟五期環保法規，規格上，升級搭載原廠 ABS 防鎖死煞車系統，並且進階配備汽車等級的 Class D LED 照明在標誌性的圓形頭燈上，亮度雙倍提升；Vespa LX 125 i-get ABS 同時也配有 LED 日間行車燈、USB 充電插座，以及液晶扇形儀表板；而在坐墊，引擎吊架、減震橡膠、踏墊等都進行了設計的優化。車色選擇除了 Vespa 經典不敗的—雪地白、火焰紅、火山黑外，今年更推出超人氣「消暑系」新車色：「Grey Delicato 冰河灰」與「Green Relax 薄荷綠」，而被 Vespa 車迷暱稱為文青奶茶色的「Matt Sand 峻嶺消光棕」，也即將在秋天回歸。

Green Relax 薄荷綠。
Green Relax 薄荷綠。
Grey Delicato 冰河灰。
Grey Delicato 冰河灰。
購車限時送加碼加油金 全通路放送總代理太古運通特別推出限時購車優惠，即日起至 2022 年 8 月底止，購買 2022 年式 Vespa LX 125 i-get ABS，除可享有高額 0% 利率分期或超值交車禮方案二選一，還額外加碼送新台幣 3,000 元中油加油金，全通路購車均適用。

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