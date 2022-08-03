Vespa LX 125 i-get ABS「冰河灰」、「薄荷綠」新到港
總代理太古運通最新引進 2022 年式 Vespa LX 125 i-get ABS，除了進化為符合台灣七期環保法規的歐盟五期（EURO 5）新車，更升級搭載 ABS 防鎖死煞車系統，以及亮度雙倍提升的 Class D LED 頭燈照明；二款人氣車色「Grey Delicato 冰河灰」、「Green Relax 薄荷綠」也同步繽紛登場。首批到港新車 8 月起全通路開賣，限時購車優惠加碼送新台幣 3,000 元中油加油金。
升級版 Vespa LX 科技與環保並存2022 年式升級版的全新 Vespa LX 125 i-get ABS，通過嚴格的歐盟五期環保法規，規格上，升級搭載原廠 ABS 防鎖死煞車系統，並且進階配備汽車等級的 Class D LED 照明在標誌性的圓形頭燈上，亮度雙倍提升；Vespa LX 125 i-get ABS 同時也配有 LED 日間行車燈、USB 充電插座，以及液晶扇形儀表板；而在坐墊，引擎吊架、減震橡膠、踏墊等都進行了設計的優化。車色選擇除了 Vespa 經典不敗的—雪地白、火焰紅、火山黑外，今年更推出超人氣「消暑系」新車色：「Grey Delicato 冰河灰」與「Green Relax 薄荷綠」，而被 Vespa 車迷暱稱為文青奶茶色的「Matt Sand 峻嶺消光棕」，也即將在秋天回歸。
購車限時送加碼加油金 全通路放送總代理太古運通特別推出限時購車優惠，即日起至 2022 年 8 月底止，購買 2022 年式 Vespa LX 125 i-get ABS，除可享有高額 0% 利率分期或超值交車禮方案二選一，還額外加碼送新台幣 3,000 元中油加油金，全通路購車均適用。