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Infiniti QX60 265 萬元起展開預售！日系七人座休旅添新選擇

▲ Infiniti QX60 265 萬元起展開預售！日系七人座休旅添新選擇
▲ Infiniti QX60 265 萬元起展開預售！日系七人座休旅添新選擇

2GameSome - 有車賞

2022-08-03 17:25:00

Infiniti Taiwan 今日（8/3）宣布，全新日系七人座休旅 Infiniti QX6 0自即日起展開預售接單，共導入兩款車型，分別為風尚款預售價 265 萬元、旗艦款預售價 280 萬元，車色新增月雲藍、日冕金，旗艦款可升級選配 20 萬元的 Autograph 極致六人座套件。

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日式設計

全新 Infiniti QX60 以日式設計精神展現新意，包含 LED 數位琴鍵頭尾燈與雙弓式水箱護罩、湧浪式車身設計與懸浮式車頂。內裝以皮革大面積包覆，並搭載 12.3 吋全數位儀錶板及 INFINITI InTouch™ 12.3 吋半懸浮式多媒體顯示，搭配以車室聲學分析，裝配於最佳位置的 16 具 BOSE Performance 揚聲器，更配備多達 7 個 USB 充電埠。雙前座椅具備舒壓按摩椅附通風電熱功能，3 種舒壓按摩模式。

空間部分全新 QX60 標配大面積全景天窗，透過寬闊平整化設計，使後艙空間最大可擴展至 2,135L；劇院式座椅設計及第二排座椅一鍵式彈性收移功能，讓第三排乘客可以輕鬆上下車。

智行安全

全新 QX60 搭載 ProPILOT 智慧駕駛輔助系統，具備 Level 2 輔助駕駛功能，包含 LKA 車道維持輔助系統、PFCW 超視距車輛追撞警示系統、ICC 全速域智慧定速系統、BSI 盲點側撞預防系統、LDP 車道偏移預防系統及 RCTA 後方側向車流警示系統等，全車並配備 10 具輔助氣囊及高剛性車體結構。

經典動力

全新 QX60 搭載曾連續 14 年獲得 WardsAuto 十大最佳引擎的 VQ35 缸內直噴 V6 引擎，本體以輕量化鋁合金打造，可輸出最大馬力 295hp及 366Nm 扭力，搭配 9 速手自排變速箱，並採 AWD 智慧型四輪驅動，智能調整四輪動力分配，確保穩定操控與絕佳循跡性。

Autograph 極致六人座套件

首次於全新 QX60 導入 Autograph 極致六人座套件，外觀上採用黑車頂雙色車身設計，內裝中控台以菱格紋皮質包覆，搭配 Semi-Aniline 真皮菱格紋座椅及 Captain Seats 為第二排乘客提供專屬空間。

大好禮預售優惠活動

全新 QX60 首度在台展開預售，預售價 265 萬元起，車色新增月雲藍、日冕金，即日起開放預購，預計將於 2022 年 9 月開始交車。預售期間下訂，可享 5 大好禮預購優惠，包含 3 萬配件金、8 萬回廠保修抵用券、高額零利率、矽晶鍍膜、法國公雞牌衣物袋等預購好禮。詳情請參閱官方網站 www.infiniti.com.tw 或電洽 Infiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢。


車款規格

建議預售價

Infiniti QX60 AWD 風尚款

265 萬元

Infiniti QX60 AWD 旗艦款

280 萬元

Autograph 極致 6 人座套件旗艦款專屬選配

選配價 20 萬元

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